|
Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede annenin kızına ezan okuyup isim koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan depremzedeleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir depremzedenin yeni doğan kızının kulağına ezan okuyarak, ismini "Ayşe Betül" koydu.

09:48 . 14/02/2023 Salı
IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede annenin kızına ezan okuyup isim koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede annenin kızına ezan okuyup isim koydu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilen depremzedeler, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirildi. Hastanede depremzedeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ziyaret etti. Yaralanan vatandaşların sağlık durumu hakkında sık sık doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gören depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

"Allah razı olsun sizlerden"

Hastanede bulunan bir depremzede, ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu sorması üzerine, "Herhangi bir sıkıntı yok. Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin, Allah razı olsun sizlerden. Biz enkazda kalmadık, çok şükür çıktık yani o şeyde yan durunca hemen inebildik, biz direkt ben bunu kucağıma aldım, birbirimize siper olduk. Sadece 'Bitti' dedik bizim için her şey. Helalleştik, sadece Allah'a dua ettik. İyiler çok şükür." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nasıl, ağrın var mı? Yok değil mi? Atlattık. Ne kadar kaldınız?" sorusunu da bir depremzede, "30 saat." diyerek cevapladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de tedavi gören hastalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Bebeğin kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi

Bir depremzedenin bebeğini gören ve kız çocuğu olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Adını ne koyacaksınız?" sorusu üzerine depremzede, "Dilerseniz siz koyun." dedi. Bunun üzerine bebeğin kulağına ezan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayşe Betül" ismini üç kez tekrarladı.

"Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz"

Hastanede tedavi gören başka bir depremzedenin "İlk dakikadan itibaren devletimiz yanımızda, Allah razı olsun. Biz yük olduk hakkınızı helal edin." sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demek, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, yapabilirsek inşallah. Biz her zaman ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören depremzedeler ve yakınları, sık sık "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diyerek dua etti.




#ersoğan
#istanbul
#maraş
1 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede annenin kızına ezan okuyup isim koydu
Erdem Canpolat depremde yaşadığı korku dolu anları anlattı: Cehennemden çıktık
Deprem bölgesinden 30 bin dolarlık gümüş çalan 3 şüpheli, polise yakalandı
Bireysel emeklilikte devlet katkısı hesaba ne zaman geçer?
Depremde hasar gören caminin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı
Lakers, deplasmanda kaybetti
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.