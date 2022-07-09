Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kaydetti.

Milletimizin ve İslam âleminin #KurbanBayramı’nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah’tan diliyorum.



Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/SDXDKyno42 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 9, 2022