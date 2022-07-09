Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
AKTÜEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "Milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyor, bu mübarek günlerin hepimize hayırlar getirmesini, kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
OYNAT 00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.
Kilometrelerce araç kuyruğu

Kilometrelerce araç kuyruğu

​43 ilin geçiş güzergahında bayram trafiği sürüyor.
Ayasofya Camii doldu taştı

Ayasofya Camii doldu taştı

Kurban Bayramı namazı için binlerce kişi akın etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajı

​'Kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını diliyorum'
'Siyasi amacım yoktu'

'Siyasi amacım yoktu'

​Abe suikastı zanlısının ifadesi ortaya çıktı.
Savaş yeni başlıyor

Savaş yeni başlıyor

​Putin'den tehdit gibi açıklama.
Bizi dört gözle bekliyorlar

Bizi dört gözle bekliyorlar

Türk yardım kuruluşları hayırseverlerin kurbanını milyonlarca mazluma ulaştıracak.

10 yıl sonra bir ilk

10 yıl sonra bir ilk

​Almanya Bosna Hersek'e asker gönderiyor.
Şehit babaya veda

Şehit babaya veda

​3 oğlu birlikte saf tuttu.

THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı

THY haziranda 6,9 milyon yolcu taşıdı

​Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Ahmet Bolat: Buna hazırdık.
Güçlü destek ve sabır talep ediyorum

Güçlü destek ve sabır talep ediyorum

Erdoğan Türk milleti ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

​Bakan Kirişci sosyal medya hesabından duyurdu.
FETÖ silah ticareti yapıyor

FETÖ silah ticareti yapıyor

Silahları Suriye'ye gidiyor.
Erdoğdu geri dönebilir

Erdoğdu geri dönebilir

​Kılıçdaroğlu kapıyı açık bıraktı.
Anlaşma sonlandı

Anlaşma sonlandı

​Elon Musk Twitter'dan vazgeçti.
Türkiye gaza bastı

Türkiye gaza bastı

​Petrol üretiminde yeni rekor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.