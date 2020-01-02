Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyla ile Mecnun tiyatro oyununu izledi
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan Leyla ile Mecnun tiyatro oyununu izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Leyla ile Mecnun" oyununu izledi. Oyunun bitiminden sonra sahneye davet edilen Erdoğan oyunun yazarı İskender Pala'yı ve oyuncuları tebrik etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu eşi Emine Erdoğan ile izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu eşi Emine Erdoğan ile izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Leyla ile Mecnun" tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Yazar Pala ve oyuncuları tebrik etti

Oyunun sonunda sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ve oyunun yazarı İskender Pala, oyuncuları tebrik etti.

Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş da oyunu izledi.

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