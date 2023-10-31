Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Hepatit A aşısını üreten dördüncü ülke olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da KeyVac Aşı Üretim Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu.





Erdoğan "Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek. Türkiye bu aşıyı üreten 4. ülke olacaktır" dedi.





İşte Erdoğan'ın açıklamaları;





Alagöz Holdingi ve Yönetim Kurulu Başkanı'nı şahsım adına tebrik ediyorum. Burada çalışan, çalışacak olan kardeşlerime başarılar diliyorum.





Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan her şirkete olduğu gibi Alagöz Holding'e de desteğimizi de veriyoruz. Tesis inşallah kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracak. Toplam 29500 metrekare fabrika sahası ile aşıları ile öncü rol üstlenecektir. Korona döneminde yaşananlar bize aşı kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu göstermiştir. Türkiye bu süreci başarılı şekilde yönetmiştir. Güçlü altyapımız ile birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Tüm aşıları vatandaşımıza ücretsiz sunduk. Ekonomide de iş insanlarımızın ve vatandaşımızın yanında durduk. Sert adımlar atmaktan uzak durduk.





Diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımı ile insanlık görevimizi yerine getirdik. Bu başarıda katkısı olan sağlık görevlilerimize başta olmak üzere kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum. Hepatit A aşısı, Hepatit A hastalığının önlenmesinde kullanılan bir aşıdır. Sağlık bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak her çocuğa 2 doz uygulanıyor. Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek. Türkiye bu aşıyı üreten 4. ülke olacaktır.





Hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Tüm insanlarımıza birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Kendi yerli aşımızla birlikte salgına karşı etkisi tescillenen tüm aşıları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunduk. Ekonomide de farklı destek paketleriyle iş dünyamız ve çalışanlarımızın yanında olduk.











