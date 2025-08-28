Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yazar Şule Yüksel Şenler yakın tarihimizde silinmez izler bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 6'ncı yılında andı. Erdoğan, "Örnek hayatı, kaleme aldığı eşsiz kitapları, konferansları ve mücadelesiyle yakın tarihimizde silinmez izler bırakan yürekli bir dava kadını olan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi ahirete irtihalinin 6'ncı yılında rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasında bulundu.
