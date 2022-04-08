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Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan Yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş bir millet meydana getirmeye çalışıyordu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş bir millet meydana getirmeye çalışıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş bir millet meydana getirmeye çalışıyordu" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş bir millet meydana getirmeye çalışıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor.

İslam Medeniyetleri Müzesinin tematik bölümlerinde, İstanbul’daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor.

Yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş bir millet meydana getirmeye çalışıyordu. Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz.

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