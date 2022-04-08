Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş bir millet meydana getirmeye çalışıyordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam Medeniyetleri Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/UDzsA4wb4g — Yeni Şafak (@yenisafak) April 8, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor.

İslam Medeniyetleri Müzesinin tematik bölümlerinde, İstanbul’daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor.

Yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş bir millet meydana getirmeye çalışıyordu. Maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz.



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Bugün Büyük Çamlıca Camii Külliyemizde açılışını yaptığımız İslam Medeniyetleri Müzesi’nin şehrimize, ülkemize ve kültür-sanat dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.



İslam Medeniyetleri Müzesi inşallah kadim medeniyetimizin en kıymetli izlerini gelecek nesillere taşıyacak. pic.twitter.com/bGELKWG4z2 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 8, 2022