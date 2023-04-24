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Hayat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastadan duygulandıran dua: Oyumu verdikten sonra öleyim

Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde tedavi gören akciğer hastası 94 yaşındaki Ali Akgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeden ölmemek için dua etti.

09:43 . 24/04/2023 Pazartesi
IHA
Akgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeden ölmemek için dua etti.

Akgöz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermeden ölmemek için dua etti.

Türkiye'de seçime 3 haftadan az bir süre kaldı. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları çalışmalarını hızlandırdı. AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Ali Çiçek, Ramazan Bayramı nedeniyle Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde yatan hastaları ziyaret etti. Çiçek, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan 94 yaşındaki Ali Akgöz ile denk geldi.

"Oyumu verdikten sonra öleyim"

Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamını Ali Amca’ya iletti. 94 yaşındaki Ali Akgöz, duygulanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etti. Akgöz, şunları söyledi: Nasip et diyorum, Allah’a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Ali Akgöz
#beylikdüzü
1 saat önce
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