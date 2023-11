Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret: Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti

Ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ortak basın toplantısında yaşananlara ilişkin yaptığı paylaşımda Alman hükümetinin tavrını eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına destek verdi. Gazze'deki ölümlere dair tablo da paylaşan Say "Bu mu İsrail’in kendini savunması? Her gün devam? Savunmak bu mu? Anlamak isterim. Bu Filistinli ölen çocuklar ne ifade ediyor sizin için?" diye sordu.