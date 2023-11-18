Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret: Sultan 2. Abdülhamid Han türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İsrailli rehinelerin ailelerinden gelen mektupla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrailli aileler bize bu yöntemle ulaştıklarına göre kendi hükümetlerinden umudu kesmişler. Zaten İsrail’in Gazze’de şu ana kadar ki tutumu kendi vatandaşları dahil orada kim varsa katletmek şeklinde. Bu konuyla ilgili İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, şimdi onlar bu konuyu araştırıyorlar. Bir netice alabilmek için çalışıyoruz. Netice alabilirsek ne ala. Vakit çok geç olmadan İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir. Biz bunun takipçisi olacağız. Tüm dünya kamuoyuna da bunun peşini bırakmama çağrısı yapıyorum. İsrail’in sivil katliamlarından Hamas’ın elindeki rehinelerin bir bölümü etkilenmiş durumda anladığımız kadarıyla." dedi. Netanyahu'ya özel parantez açan Erdoğan "Netanyahu gidicidir, kurtuluyoruz. İnşallah İsrail de kurtulacak ondan, tüm dünya Yahudileri de kurtulacak. Şu anda kendi ülkesinde halkın yüzde 60-70’i Netanyahu’nun karşısında" ifadelerini kullandı.