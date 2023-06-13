Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlusconi için taziye mesajı: Acılarını yürekten paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İtalya halkına taziyelerini iletti.

'Ölümünden büyük bir üzüntü duydum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Uzun yıllar birlikte çalıştığımız İtalya Eski Başbakanı, değerli dostum Silvio Berlusconi'nin ölümünden büyük bir üzüntü duydum. Sayın Berlusconi'nin ailesinin ve sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyor, tüm İtalya halkına taziyelerimi iletiyorum."





Uzun süredir tedavi görüyordu

Milano’daki San Raffaele Hastanesinde tedavi gören Berlusconi durumu dün sabah ağırlaştı ve yaşamını yitirdi. Haberin ardından çocuklarının ve aile üyelerinin hastaneye gittiği ifade edildi. Kronik lösemi teşhisi bulunan Berlusconi, son olarak 9 Haziran'dan bu yana hastanede bulunuyordu.

İş adamı, medya patronu, Milan başkanı





İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan bir isim olan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmayı başarırken, 1986-2017 döneminde de İtalya Birinci Futbol Kulübü (Serie A) Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Silvio Berlusconi, Milan'a yaptığı yatırımlarla kırmızı-siyahlı kulübün hem İtalya'da hem Avrupa'da önemli başarılar elde etmesinde büyük rol oynamıştı. Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliği ve karakterinin yanı sıra sık sık hakkındaki seks skandalları ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmiş, aldığı cezalar ve yaptığı açıklamalarla İtalyan siyasetine damga vurmuştu.

Bu sene 3 kez hastaneye kaldırıldı

Berlusconi'nin doktorları Alberto Zangrillo ve Fabio Ciceri, 9 Haziran'da, "Başkan Berlusconi, hematolojik hastalığıyla alakalı önceden planlanmış bazı tetkiklerden geçmek üzere hastaneye kaldırılmıştır." açıklaması yapmıştı. Bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Berlusconi, San Raffaele Hastanesinde 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca kronik lösemiyle bağlantılı akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü. Berlusconi, 45 günlük tedavisi sürdüğü sırada 6 Mayıs’ta partisinin kongresine hastaneden video ile bağlanmış ve "İşte buradayım, sizin için buradayım. Bir aydan uzun bir süre sonra ilk kez gömlek ve ceket giyiyorum." demişti. Silvio Berlusconi, 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesine kaldırılmış, burada 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.















