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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı

09:412/02/2025, Pazar
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan.

Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Dün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, kaligrafi sanatının usta ismi Etem Çalışkan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Etem Çalışkan
#Taziye Mesajı

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