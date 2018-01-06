Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özkul ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul’un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 93 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Münir Özkul’un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü.
Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhum sanatçıya Allah’tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi.
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