Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ünlü oyunculara sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da yapılan toplu açılış töreni sonrasında Üsküdar Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le ve belediye görevlileriyle bir araya geldi.

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ünlü oyuncu Hasan Kaçan ve İpek Tuzcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Kaçan'ın ofisine ziyaret etti.

Hasan Kaçan'ın evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki açılış programının ardında Üsküdar Belediyesi'ni ziyaret etti. Buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçı Hasan Kaçan'ın yine Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan evini ziyaret etti.

Ziyarette Prof. Dr. İskender Pala ve sanatçı İpek Tuzcuoğlu da bulundu. Burada yaklaşık 1 saat kalan Erdoğan daha sonra Beylerbeyi'nde bulunan çalışma ofisine geçti.

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