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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonu ile moral bulan orman işçileri: Gücümüze güç kattı

Muğla’nın Datça ilçesinde 13 Temmuz’da başlayan ve yoğun gayretler sonucu kontrol altına alınan yangında görev alan orman işçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telefonu ile moral bulduklarını söylediler.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonu ile moral bulan orman işçileri: Gücümüze güç kattı
Foto: İHA.

Yaklaşık 25 saat canla başla alevlerle mücadele eden işçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerini arayıp teşekkür etmesi ile adeta yorgunluklarının dindiğini belirttiler.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen işçilerden Yurdal Selen, “Bugün Datça yangının 3. günü. Yangın söndürüldü, kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, hatırımızı sordu. Bugün de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Devlet büyüklerimizin yanımızda olması, Cumhurbaşkanımızın araması canımıza can, gücümüze güç kattı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

Yangın mahallinde çalışan işçilerle Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin telefonu ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilere kolaylıklar dileyip fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etmişti.

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