Hayat Cumhurbaşkanı konuşuyor
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanı konuşuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde konuşuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımlar açıklayacağım. Nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik.

Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım.

Talebelerine evvela doğruluğu, dürüstlüğü, helal kazancı öğreten ahilikte usta çırağını evladı gibi görür kollar. Bugün malesef ahlak ve ekonominin birbirinden ayrı telakki edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Daha fazla kazanmaya, hırsa, aç gözlülüğe dayanan bu düzen insanlığın tamamını tehdit ediyor. Bizler kalkınma büyüme yolunda, ahlakı maneviyatı cömertliği esas alan bir medeniyete sahibiz.

Türkiye sadece siyasette, ekonomide, savunmada değil, kültür sanat alanında da vesayet zincirlerini kırmıştır. İnşallah bir daha asla milletimizin üzerine vesayet gölgesi düşürmeyecek, kucaklayıcı tavrımızı devam ettireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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