Hayat Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri belirlendi
KÜLTÜR SANAT

Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda; Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav ve Kemal Tahir'in layık görüldüğünü duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahipleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.

  • Buna göre ödüllere; Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.

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