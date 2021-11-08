Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belirlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda; Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav ve Kemal Tahir'in layık görüldüğünü duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimleri açıkladı.
Buna göre ödüllere; Teoman Duralı, İdil Biret, Alev Ebuzziya, Cüneyt Arkın, Gürbüz Azak, Etem Çalışkan, İbrahim Manav, Kemal Tahir layık görüldü.