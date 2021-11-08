Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde: 40 bin yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Okullardaki yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Okullar açık mı kalacak kapanacak mı tartışması artık sona ermelidir. Okullardaki yüz yüze eğitim-öğretim kesinlikle devam edecektir.' dedi. Sağlık personeli alımlarına ilişkin bir müjdeyi de açıklayan Erdoğan, 'Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini de milletimizle paylaşmak istiyorum.' açıklamasında bulundu.