Hayat Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatıldı Kösem Sultanın puşidesi Kahramanmaraşta işleniyor
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Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatıldı: ​Kösem Sultan'ın puşidesi Kahramanmaraş'ta işleniyor!

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatıldı: Kösem Sultan'ın puşidesi Kahramanmaraş'ta işleniyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Osmanlı Padişahlarının Puşideleri Yenileniyor Projesi" kapsamında Kahramanmaraş'ta, Kösem Valide Sultan'ın sandukasının örtüsü işleniyor. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, "Projede yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yaptığımız bu puşide Osmanlı döneminde bir devre imza atmış Kösem Sultan'a ait. Böyle bir vazifeyi almış olmaktan dolayı hem kurumsal olarak büyük bir heyecan duymaktayız hem de en kısa sürede tamamlamanın çalışması içindeyiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor.
Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan "Osmanlı Padişahlarının Puşideleri Yenileniyor Projesi" kapsamında Kahramanmaraş'ta, bir sultan ve bir de şehzade çalışmasının ardından şimdi de Haseki Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın sandukasının örtüsü (puşide) işleniyor.

Kösem Sultan
HAYAT
Kösem Sultan

Haseki Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın sandukasının örtüsü (puşide) işleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Turizm ve Kültür Bakanlığı arasında 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından da desteklenen proje kapsamında, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor.

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İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, Sultan İbrahim oğlu Mehmed ve Sultan Osman kızı Zeynep'in sanduka örtülerinin tamamlandığı Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsünde, bu sefer de Sultan Ahmet Türbesi'ndeki en önemli ikinci puşidenin hazırlığı yapılıyor.

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"Torununun dilinden Kösem Sultan"

Osmanlı Padişahı I. Ahmed'in eşi, padişahlar IV. Murad ve I. İbrahim'in annesi Kösem Valide Sultan'ın sandukasının örtüsü, enstitünün Maraş işi (sim sırma) atölyesinde özenle işleniyor.

8 kişilik bir ekiple haziran ayına kadar tamamlanması planlanan puşidenin 4 yüzeyi bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından da desteklenen proje kapsamında, Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki puşidelerin yenilenmesi için çalışma yapılıyor.

"En önemli ikinci puşideyi yapmak vazifesi kurumumuza verildi"

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, yaptığı açıklamada 2017'den bu yana Kahramanmaraş'ta hizmet verdiklerini söyledi.

"Osmanlı Padişahlarının Puşideleri Yenileniyor Projesi"nde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Aslantürk, 2023'e kadar devam edecek böyle bir projenin parçası olmaktan büyük gurur duyduklarını belirtti.

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Enstitü olarak üçüncü puşideyi işlediklerini ifade eden Aslantürk, şu şekilde açıklamada bulundu:

"İlk iki puşidemizden biri hanım sultan, diğeri de şehzade puşidesiydi. Bu puşidelere gösterdiğimiz zaman ve işleme tekniğiyle ilgili performans beğenilmiş olacak ki Sultan Ahmet Türbesi'ndeki en önemli ikinci puşideyi yapmak vazifesi kurumumuza verildi. Projede yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni yaptığımız bu puşide Osmanlı döneminde bir devre imza atmış Kösem Sultan'a ait. Böyle bir vazifeyi almış olmaktan dolayı hem kurumsal olarak büyük bir heyecan duymaktayız hem de en kısa sürede tamamlamanın çalışması içindeyiz."

Kösem Sultan sanduka örtüsünün 2 metre 45 santim boyunda bir tezgah üzerine işlendiğini dile getiren Aslantürk, 4 yüzeyli puşidenin iki yüzeyine "Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin" ayetini işlediklerini belirtti.

Aslantürk, 8 kişilik bir ekiple haziran ayına kadar işin tamamını bitirmeyi planladıklarını söyledi.

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