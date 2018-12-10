Hayat Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli'ye, sinema alanında Türker İnanoğlu'na, müzik alanında Erol Sayan'a, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar'a, vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesi uygun görüldü.

DHA
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'nda, bu yıl Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin verileceği isimler de belli oldu.

Bu yılki vefa ödülü Mehmet Akif Ersoy'a

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne tarih ve sosyal bilimler alanında Mehmet İpşirli, sinema alanında Türker İnanoğlu, müzik alanında Erol Sayan, sanat/fotoğraf alanında İzzet Keribar layık görüldü.

  • Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu bu yılki vefa ödülünün ise Mehmet Akif Ersoy'a verilmesini kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri töreni, 19 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

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