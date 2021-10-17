Hayat Daha önce iki kez dolandırılan yaşlı adama çocuklarından tedbir Telefonu ve araç anahtarına el koydular
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Daha önce iki kez dolandırılan yaşlı adama çocuklarından tedbir: Telefonu ve araç anahtarına el koydular

Isparta'da yaklaşık 3 yıl önce, 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırınca 50 yıllık eşi Dudu Duvar'ın küsüp 3 yıldır konuşmadığı 71 yaşındaki Mehmet Duvar, iki hafta önce de 'Sizi dolandıranların izini sürüyoruz' yalanına inanıp krediyle çektiği 15 bin lirayı da dolandırıcılara göndermişti. Duvar çiftinin 4 çocuğu da tedbiren, babalarının üçüncü kez kandırılmaması için cep telefonu ile otomobilinin anahtarını aldı.

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Haber Merkezi DHA
Daha önce iki kez dolandırılan yaşlı adama çocuklarından tedbir: Telefonu ve araç anahtarına el koydular
Dudu Duvar, iki kez dolandırılan 50 yıllık eşiyle 3 yıldır konuşmuyor.

Aksu ilçesinde eşiyle yaşayan 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı, 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk servete ortak edeceklerini söyleyip, ağzı kapalı ve içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu öne sürerek toprak kap getirip, saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

SERVET HAYALİ ADLİYEDE BİTTİ


Şehir dışına giden 2 şüphelinin aralıklarla istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.

50 YILLIK EŞİ KÜSTÜ


Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.

İKİNCİ KEZ KANDIRILDI

Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. 4 Ekim'de, Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıranların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin lira kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna ulaşamayan Duvar, yine dolandırıldığını anladı. Polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı yine kandırıldı
GÜNDEM
Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı yine kandırıldı

3 YILDA 104 BİN 925 LİRA DOLANDIRILDI


3 yıldır aynı binanın ayrı katlarında yaşayan Duvar çifti arasındaki gerginlik, ikinci olaydan sonra arttı. Çiftin 2 kızı ve 2 oğlu da babalarına tepki gösterip, yeniden kandırılmaması için tedbir aldı. Çocukları, Mehmet Duvar'ın cep telefonu ile kullandığı otomobilin anahtarını aldı. 3 yıl arayla dolandırıcılara iki kez inanıp, toplamda 104 bin 925 lira kaptırdığı için üzüntüsünü anlatan Duvar, "Hal böyle olunca çocuklarım, 'Her önüne gelen seni kandırıyor. Elinde avucunda ne varsa kaybedeceksin" diyerek, kullandığım telefonumu ve aracımın anahtarını elimden aldı. Şimdi yapayalnız bir hayat sürüyorum" dedi.

'EFSUNLANMIŞ GİBİ NE DEDİLERSE YAPTIM'


Mehmet Duvar, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı şoktan hala kurtulamadığını, ikinci defa dolandırıldığını için üzgün olduğunu anlattı. Başlattığı hukuk mücadelesinde sonuç alamamaktan yakınan Duvar, "Bu ikinci olay her şeyin tuzu biberi oldu. 3 yıldır sürdürdüğüm hukuk mücadelesinde bir adım yol alamayınca bu mağduriyetimi dile getirdim. Ertesi gün tanımadığım bir telefondan arandım ve 'Polisim' diyen kişiler dolandırdı. Beni dolandıranlar 60 kişiyi daha mağdur etmiş. Efsunlanmış gibi ne dedilerse yaptım" diye konuştu.

'BEN YANDIM BAŞKALARI YANMASIN'


Dolandırıcılara 15 bin TL kaptırdığı olayla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Duvar, henüz somut bir gelişme yaşanmadığını söyleyerek, "Benim param gitti. Bir daha gelmesi imkansız. Derdim, parayı kurtarmak değil. Ben yandım başkaları yanmasın. Bu dosya yeniden açılsın ve suçlular yakalanıp adalete teslim edilsin ki başka garibanların başı yanmasın" dedi.

Servet sahibi olma hayali kötü bitti: 50 yıllık eşiyle 3 senedir küs
FOTOĞRAF 7
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ISPARTA'nın Aksu ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı
Title
Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, en sonunda dolandırıldığını anladı. Para göndermekten vazgeçen Mehmet Duvar, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurup, elindeki havale dekontlarını da vererek, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile bunların suç ortağı olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu. Ancak adli süreç Mehmet Duvar'ın beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kalan Mehmet Duvar, Adalet Bakanlığı'na kadar başvursa da sonuç elde edemedi.
Title
Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı bir evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşirken, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürmeye devam ediyor.
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Yaşanan olaydan sonra hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelenleri Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonuna anlattı. 30 Haziran 2018 tarihinde evinin önünde 35 plakalı bir araç durduğunu ve içerisinden biri 70, diğeri 60 yaşlarında 2 kişinin indiğini ve 'İşte aradığımız adam' diyerek yanıma geldiklerini söyleyen Mehmet Duvar, \"'Biz yemeğini yemeye geldik' dediler. İçeri buyur ettim ve iş sonra başka şeye döndü. Evimin 2 kilometre ilerisinde bir define keşfettiklerini, bunu çıkarmaya geldiklerini söylediler. O günden sonra tekrar ertesi gün geldiler. Ben bunları balık yemeye götürdüm. Akşam olunca da bunlar ellerinde ağzı kapalı bir toprak kap getirdiler. 45 milyon lira değerindeki bu eseri saklamamı kendilerinin yurt dışına çıkarak bu malzemeyi satıp para ile döneceklerini söylediler. Yol parası için benden 25 bin TL istediler. Kendilerine bu parayı verip yolcu ettim. Aradan birkaç gün sonra tekrar arayıp Ankara'da bulunan danışmanına 10 bin lira daha çıkarmamı isteyince onu da PTT'den havale ettim. Daha sonra benden 35 bin lira daha talep ettiler, o parayı da gönderdim. Bundan sonra 19 bin 925 TL daha gönderdim. Ardından 4x4 bir araba getireceklerini, ancak gümrük vergisi olduğu için 60 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu söylediler. 'Bu kadar parayı ben kaldıramam az da öteki arkadaşa yüklen' deyip göndermedim. Son defasında benden 5 bin lira daha isteyince dolandırıldığımı anlayıp, 'ben zaten bu işe girdiğime pişman oldum' diyerek göndermeyeceğimi söyledim ve rest çektim. Bunlar telefonlarıma bakmamaya başladı. Ben ısrarla arayınca önce engellediler, ardından hattı iptal ettirdiler. Ben kabahatliyim, bende de suç var, akıntıya kapıldım. '45 milyonu 3 kişi bölüşeceğiz' deyince kandım\" dedi.
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50 yıllık evliliğinde sürekli çalıştığını, hayvan besleyip satarak kazandıkları ile arsa aldığını anlatan Mehmet Duvar'ın eşi Dudu Duvar ise, \"Eşim 4 sene şoförlük etti, yattı hala yatıyor. Ben hayvan bakıp besleyip biriktirdiklerimle arsa almıştım. Antalya'dan ev almak için 4 arsa satıp parasını bankaya koymuştuk. 3 adam geldi bunu 'dedemin dedesinin dedesinden kalma hazine var' diye kandırıp bir gece toprak kazmaya götürdüler. Eline bir toprak tencere verip, elindeki 25 bin lirayı alıp gitmişler. Sonra 'ver bakalım para, ver bakalım para' bundan ne var ne yok almışlar. En son küçük oğlumdan 50 bin lira isteyince çocukların haberi oldu, 'baba yapma, etme' diyerek engel oldular. Yoksa Antalya'da aldığımız evi de satıp onu da verecekti\" dedi.
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Bu olaydan sonra eşiyle aralarında tartışma çıktığını ve evden kovulduğunu söyleyen Dudu Duvar, \"Biz 'para yollama' deyince kötü olduk. Birbirimizi yedik, ete para vermedik. Beni evden kovdu. Bir süre gittim 'malım var' diye mecbur döndüm. Şimdi ben üst katta, o alt katta, 3 senedir ayrı oturuyoruz, konuşmuyoruz. Sağ olsun çocuklarım bana bakıyor\" diye konuştu.
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Giden paralarının geri gelmeyeceğini bildiğini söyleyen Dudu Duvar, kendilerini dolandıranlara \"Allah'ından bulsunlar, hayrını görmesinler. Her şeyimiz vardı, şimdi yiyecek ekmeğe muhtaç olduk. Buna da şükür ne diyeyim. Yerinde sağ olsun başka diyeceğim yok\" diyerek gözyaşı döktü. GÖZÜ YOLLARDA Hem mal varlığını hem aile huzurunu kaybeden Mehmet Duvar, şimdi ilçe girişinde bulunan evinin önünde gözü yolda bir gün kendisini dolandıranların insafa gelip aldıkları parayı geri ödeyecekleri günü bekleyerek, gününü geçiriyor. Mehmet Duvar, 50 yıllık eşiyle yine eskisi gibi mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeyi hayal ediyor.
Servet sahibi olma hayali kötü bitti: 50 yıllık eşiyle 3 senedir küs
Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı


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