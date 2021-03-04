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Darp edilen çiğ köfteci Yılmaz Koç konuştu: Adalet yerini buldu

Darp edilen çiğ köfteci Yılmaz Koç konuştu: Adalet yerini buldu

Afyonkarahisar’da acılı çiğ köfte tartışmasından çıkan ve 2 kişinin tutuklandığı olayların ardından, darp edilen garson genç konuştu. Olayda dayak yiyen 22 yaşındaki Yılmaz Koç isimli genç, “Adalet yerini buldu, bu süreçte yanımızda olan Valimiz Gökmen Çiçek, savcımız, emniyetimiz hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
Darp edilen çiğ köfteci Yılmaz Koç
Darp edilen çiğ köfteci Yılmaz Koç

Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen Gurur Ş. isimli şahıs, sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Yılmaz Koç’u yumruklayarak darp etmişti. Olaydan sonra Gurur Ş. polis tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, olayın duyulması ve tepki çekmesi üzerine polis tarafından tekrar gözaltına alındı. Olaydan birkaç gün sonra ise Gurur Ş., kardeşi Hüseyin Ş. eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B. ile birlikte dükkanda Bilal T. isimli şahsın olduğu sırada iş yerine gelerek dükkana saldırdı. Olayların ardından gözaltına alınan Gurur Ş., kardeşi Hüseyin Ş. eniştesi Basri B. ve eniştesinin kardeşi Doğukan B., mahkeme sevk edilirken, şahıslardan Gurur Ş. ve kardeşi Hüseyin Ş., tutuklanırken, Basri B. ve Doğukan B., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

“İşimin başına döneceğim sonra üniversiteler açıldığında ise okuluma devam edeceğim”

Tutuklama sonrası bir kez daha konuşan Koç, yaşanan bir anlam veremediğini kaydederek, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Koç, “Adalet yerini buldu bu süreçte yanımızda olan Valimiz Gökmen Çiçek savcımız emniyetimiz hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir süre izin kullandıktan sonra tekrar işimin başına döneceğim sonra üniversiteler açıldığında ise okuluma devam edeceğim. Daha önce ben bu şahısları tanımıyordum dükkana geldiler ve bu olay yaşandı” diye konuştu.
Validen örnek davranış

Olay sonrası Vali Gökmen Çiçek, darp edilen Yılmaz Koç’u ziyaret ederek kendisine sahip çıkıp örnek bir davranış gösterdi. Koç ile birlikte çay içerek sohbet eden Vali Çiçek, “Videoyu izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip geçmiş olsun dedik. Sevgiden yoksun saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

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Afyonkarahisar'da çiğ köfteci dükkanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen G.Ş., sipariş ettiği çiğ köftenin acılı olduğu gerekçesiyle çalışan Y.K'yı yumruklayarak darbetti.

Olaydan sonra G.Ş. hiçbir şey olmamış gibi hesabı ödeyip giderken, darp raporu alarak şikayetçi olan Y.K. da işi bıraktı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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