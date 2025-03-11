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Davulcu girmeyen mahalleye muhtarın pratik çözümü: Hoparlör

Davulcu girmeyen mahalleye muhtarın pratik çözümü: Hoparlör

14:1311/03/2025, Salı
DHA
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Muhtar Tekin Korucu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Muhtar Tekin Korucu

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir mahalle muhtarı, sahur vakti geleneksel davul sesinden mahrum kalan mahalle sakinlerini uyandırmak için yaratıcı bir çözüm buldu. Aşağıpazar Mahallesi Muhtarı Tekin Korucu, ramazan davulcusu gelmeyince taşınabilir hoparlörle sahur alarmı vermeye başladı.

Ramazan ayının başlamasına rağmen mahallelerinde bir davulcu olmadığını fark eden Muhtar Korucu, taşınabilir bir ses sistemi edindi ve içine davul ritimleri ile geleneksel manileri yükledi. Sahur vakti elinde hoparlörle cadde cadde dolaşarak mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

Bu yaratıcı yöntemi mahalleli tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, muhtarın gösterdiği özveriden memnun kaldı ve birçok kişi “Bizim sokaktan da geçer misiniz?” talebinde bulundu.


"Mahallem İçin Çalışmaya Devam Edeceğim"

Tekin Korucu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için buradayım" dedi. Ramazan ayının geleneksel değerlerini yaşatmak adına böyle bir yöntem geliştirdiğini belirten Korucu, mahalle sakinlerinin ilgisinden dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ancak asıl isteğinin mahallenin bir an önce gerçek bir davulcuya kavuşması olduğunu vurguladı.


Mahallenin dört bir yanında yankılanan hoparlörlü sahur alarmı, sosyal medyada da konuşulurken, vatandaşlar muhtarın özverisini takdir eden yorumlar yaptı. Bakalım bu farklı çözüm, davulcuların mahalleye dönmesini sağlayacak mı? 🎶🥁




#ramazan
#sahur
#Davulcu

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