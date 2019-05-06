Deniz taşları ve ahşabı sanatta buluşturuyor

İki yıldır Çanakkale'de kentin en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi'nde açtığı tezgahta çizimler yapan Hande Özcan, deniz taşları ve ahşaba şekil veriyor. Sokaktan geçen vatandaşların da ilgisini çeken deniz taşları ve ahşap üzerinde çizimlerde özellikle, 'Dur Yolcu', Şehitler Abidesi ve Troya Atı figürlü taşlar büyük beğeni topluyor. Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunuyor.

Yaptığı figürler seviliyor

İnsan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürlerin çizimlerinde doğal malzemeler kullandığını belirten Hande Özcan, "Deniz taşları ve ahşap üzerine magnetler yapıyorum. Ahşap üzerine kolyeler tasarlıyorum. Bunların dışında normal her ressam gibi tuval üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha büyüklerini de yapıyorum ama burada bu küçük eserleri sergiliyorum. Her türden şeyler çizmeye çalışıyorum. Kişisel olarak en çok hayvan figürleri seviyorum. Özellikle kedi, köpek, baykuş tarzı çizimleri çok seviyorum. İnsanlarsa bu yaptığım figürleri seviyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayvan figürlerinin yanı sıra Çanakkale'ye özgü Troya Atı, Şehitlik, 'Dur Yolcu' gibi figürleri doğal taşlara resimliyorum" dedi.

İmkanı olduğu sürece yapmak istiyor

Doğal taş ve ahşap üzerine figürleri nasıl çizdiğini de anlatan Özcan, "İlk önce ahşaba kurşun kalemle çizeceğim resmi yerleştiriyorum. Daha sonra akrilik boya kullanarak resmi renklendirmeye başlıyorum. Bütün resim renklendirildiğinde ve bittiğinde kontur çalışması başlıyor. O da resmi netleştirmesi ve daha güzel göstermesi için. Kontur çalışmasından sonra da sprey vernikle sabitliyorum. Arkasına da çelik magnet kullanarak bu şekilde ürünü hazırlamış oluyorum. Bu çizdiğim değişik figürleri gören insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar bu işle tahmin ettiğimden daha fazla ilgileniyorlar. Tezgaha gelip soruyorlar, nasıl yapıldığı konusunda tarif ediyorum. Beraber resim yapıyoruz. İmkanım olduğu sürece bu işi yapmak istiyorum. Zevkli ve güzel bir iş. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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Ortaya güzel çalışmalar çıkıyor

İnsanlardan kendi istekleri doğrultusunda talepler geldiğini de kaydeden Özcan, "İnsanlar kendi fotoğraflarını çizdirmek istiyorlar. Ya da evcil hayvanlarını ölümsüzleştirmek istiyorlar. O resimleri biraz daha büyük tuval üzerine yapıyorum. İnsanlar kendi resimlerini ya da sevdikleri hayvan resimlerini taş ve ahşap üzerinde görünce mutlu oluyorlar. Bu sayede de ortaya güzel ve hoş çalışmalar çıkıyor" diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle şöhretine şöhret katan Engin Altan Düzyatan, bir kez daha alkışları topladı. Stüdyoya çiçeklerle gelen Engin Altan Düzyatan’ı Hülya Koçyiğit “Biricik evladım hoş geldin” diyerek karşıladı. Yoğun set programı nedeniyle programlara çıkamadığını belirten Düzyatan, Koçyiğit’in çağrısını kıramadığını belirtirken, ikilinin sohbetine adeta zaman yetmedi. Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Düzyatan, şunları söyledi: Vahşi doğa fotoğrafı çekmekten zevk alıyorum. 'Sen de Tanık Ol' sergisiyle Afrika'da 15 bin kişiye sürdürülebilir temiz su kaynağı sağladık. Elimden geldiği kadar, karınca misali yardımcı olmaya çalışıyorum. Hülya Koçyiğit, TRT 2'deki Film Gibi Hayatlar programında damadı Düzyatan'ı ağırladı. . . . . . Engin Altan Düzyatan'dan Afrika'ya yardım: 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı Engin Altan Düzyatan'ın yardım eli Afrika'ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı. BiP'te paylaş

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