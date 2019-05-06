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Hayat Deniz taşları ve ahşabı sanatta buluşturuyor
KÜLTÜR SANAT

Deniz taşları ve ahşabı sanatta buluşturuyor

Çanakkale'de yaşayan Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Tekstil Tasarımcısı Hande Özcan (42), denizden topladığı taşlar ile doğal ahşap üzerine insan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürleri çiziyor. Hande Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunarak gelir elde ediyor.

Haber Merkezi DHA
Hande Özcan
Hande Özcan

İki yıldır Çanakkale'de kentin en işlek yerlerinden biri olan Çarşı Caddesi'nde açtığı tezgahta çizimler yapan Hande Özcan, deniz taşları ve ahşaba şekil veriyor. Sokaktan geçen vatandaşların da ilgisini çeken deniz taşları ve ahşap üzerinde çizimlerde özellikle, 'Dur Yolcu', Şehitler Abidesi ve Troya Atı figürlü taşlar büyük beğeni topluyor. Özcan, deniz taşlarını 5 TL, ahşabı ise 7,5 ile 30 TL arasında satışa sunuyor.

Yaptığı figürler seviliyor

İnsan, hayvan, manzara ve Çanakkale temalı figürlerin çizimlerinde doğal malzemeler kullandığını belirten Hande Özcan, "Deniz taşları ve ahşap üzerine magnetler yapıyorum. Ahşap üzerine kolyeler tasarlıyorum. Bunların dışında normal her ressam gibi tuval üzerine çalışmalar yapıyorum. Daha büyüklerini de yapıyorum ama burada bu küçük eserleri sergiliyorum. Her türden şeyler çizmeye çalışıyorum. Kişisel olarak en çok hayvan figürleri seviyorum. Özellikle kedi, köpek, baykuş tarzı çizimleri çok seviyorum. İnsanlarsa bu yaptığım figürleri seviyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Hayvan figürlerinin yanı sıra Çanakkale'ye özgü Troya Atı, Şehitlik, 'Dur Yolcu' gibi figürleri doğal taşlara resimliyorum" dedi.

İmkanı olduğu sürece yapmak istiyor

Doğal taş ve ahşap üzerine figürleri nasıl çizdiğini de anlatan Özcan, "İlk önce ahşaba kurşun kalemle çizeceğim resmi yerleştiriyorum. Daha sonra akrilik boya kullanarak resmi renklendirmeye başlıyorum. Bütün resim renklendirildiğinde ve bittiğinde kontur çalışması başlıyor. O da resmi netleştirmesi ve daha güzel göstermesi için. Kontur çalışmasından sonra da sprey vernikle sabitliyorum. Arkasına da çelik magnet kullanarak bu şekilde ürünü hazırlamış oluyorum. Bu çizdiğim değişik figürleri gören insanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar bu işle tahmin ettiğimden daha fazla ilgileniyorlar. Tezgaha gelip soruyorlar, nasıl yapıldığı konusunda tarif ediyorum. Beraber resim yapıyoruz. İmkanım olduğu sürece bu işi yapmak istiyorum. Zevkli ve güzel bir iş. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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Ortaya güzel çalışmalar çıkıyor

İnsanlardan kendi istekleri doğrultusunda talepler geldiğini de kaydeden Özcan, "İnsanlar kendi fotoğraflarını çizdirmek istiyorlar. Ya da evcil hayvanlarını ölümsüzleştirmek istiyorlar. O resimleri biraz daha büyük tuval üzerine yapıyorum. İnsanlar kendi resimlerini ya da sevdikleri hayvan resimlerini taş ve ahşap üzerinde görünce mutlu oluyorlar. Bu sayede de ortaya güzel ve hoş çalışmalar çıkıyor" diye konuştu.

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Engin Altan Düzyatan'ın yardım eli Afrika'ya kadar uzandı. Ünlü oyuncu, vahşi doğa fotoğraflarından oluşan sergisinin geliriyle 15 bin kişiye temiz su kaynağı sağladı.

Boynunu kütletince felç oldu
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ABD’nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var.
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Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti. O esnada yanında bulunan Hader’ın kayınpederi, sağlık ekiplerine haber verdi.
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Hastaneye kaldırılan genç adamın, vertebral arter olarak adlandırılan ve beyin sapını besleyen damarlarını yırttığı belirlendi. Gerekli müdahaleleri yapan doktorlar, Hader’ın hayatını kurtardılar. Ancak boynunu çıtlattıktan sonra felç geçiren Hader’ın tam olarak iyileştiği söylenilemez.
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Washingtonpost’ta yer alan habere göre, boyunda gerçekleşen hasardan dolayı gözüne bağlı olan bir kası hasar gören Hader’ın görme yetisinde bozulmalar var. Hatta Hader, bu durum düzelene kadar göz bandı kullanmak zorunda. Bunun haricinde Hader, hala yürümekte zorlanıyor ve bu yüzden de yürüteç kullanıyor.
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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hader’ın doktorları, bu hareketin çokça yapılan bir durum olduğunu ancak bunun çok tehlikeli olduğunu ifade etti.
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Doktorlar, bu tarz durumların ölümcül olabileceğini, insanların boyunlarını çıtlatmak için bükmemeleri gerektiğini, boynun her büküldüğünde kırılma ihtimalinin olduğunu ve bunun yerine sadece bir tarafa çevirebileceklerini açıkladı.
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Üstelik Hader’ın yaşadığı bu durumun ilk kez olmadığını daha önce 700 farklı daha vakada daha bu tarz boyun kırılmalarının ve omur arterlerinin hasar gördüğü duruma rast gelindiğini söyleyen doktorlar, bu noktada dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.
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Boynunu kütletince felç oldu
ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Josh Hader, boynunu kütlettikten sonra felç geçirdi. Vertebral arter olarak adlandırılan damarlarında yırtılma meydana gelen talihsiz Josh Hader, görme yetisinde bozukluk var. Boynunu çıtlattıktan sonra vücudunun sol tarafının uyuşmaya başladığını ifade eden Hader, ayağa kalktığını ve buzdolabına yöneldiğini, bundan sonrasını ise hatırlamadığını belirtti.


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