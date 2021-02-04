Denizli’de kayboldu: 23 saat sonra Uşak’ta bulundu

Denizli’nin Bekilli ilçesinde 51 yaşındaki Fatma Yanık, köpeğiyle spor yapak için dışarıya çıktı. Yanında telefonu bulunmayan Yanık’tan aile yakınları haber alayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Fatma Yanık için polis, jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışmaları başlattı. İz takip köpeğiyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler Fatma Yanık için hiçbir ize rastlayamadı.

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Yanık, 44 kilometre uzaklıkta bulunan Uşak’ın Sivaslı ilçesinde polis ekiplerinin yapmış olduğu kimlik kontrolünde bulundu. Bunun üzerine Yanık’ın kayıp olarak arandığını öğrenen polis ekipleri yakınlarını arayarak haber verdi. Jandarma ekiplerine teslim edilen Yanık, ekiplerle beraber Bekilli ilçesine götürüp ailesine teslim edildi. AFAD ve diğer arama kurtarma çalışmalarına son verirken, yakınları Fatma Yanık’ın 23 saat içerisinde bulunduğu için ekiplere teşekkür etti.

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