Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Depoda çıkan yangını kovayla su döküp söndürmeye çalıştı

Depoda çıkan yangını kovayla su döküp söndürmeye çalıştı

17:1420/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN’un İlkadım ilçesinde, bir eve ait depoda çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Ev sahibinin ekipler gelmeden önce, yangını kovayla su taşıyıp söndürmeye çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi’ndeki bir eve ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hurda ve kullanılmayan ev eşyalarının bulunduğu iddia edilen depoda çıkan yangının ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibi ise itfaiyeciler adrese gelene kadar, yangını kovayla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

#Samsun
#Yangın
#Depo
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kabir ziyaretinde okunacak dualar: Mezarlıkta hangi dualar okunur? İşte ölmüş yakınlarının ruhu için okunan en faziletli dua