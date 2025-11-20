Depoda çıkan yangını kovayla su döküp söndürmeye çalıştı

İlkadım ilçesi Çay Mahallesi’ndeki bir eve ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hurda ve kullanılmayan ev eşyalarının bulunduğu iddia edilen depoda çıkan yangının ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sahibi ise itfaiyeciler adrese gelene kadar, yangını kovayla su taşıyarak söndürmeye çalıştı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.