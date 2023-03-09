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Hayat

Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor! Malatya'da 2 bin 100 konteynerde yaşam başladı

6 Şubat'ta yaşanan depremlerden büyük hasar alan kentte tamamlanan konteynerler hizmete girdi. 10 bin 500 depremzede yerleştirilmeye başlandı.

09:33 . 9/03/2023 Perşembe
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Malatya'da 25 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kuruldu.

Malatya'da 25 futbol sahası büyüklüğünde konteyner kent kuruldu.

Asrın felaketinin üzerinden 1 ay geçti. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, ülkenin güneyindeki toplam 11 ilde çok ağır hasara yol açtı. Yıkılan binlere bina, 46 binin üzerinde vatandaşa mezar oldu. İlk olarak gece saat 04.17'de yaşanan 7.7 şiddetindeki depremle ağır hasar alan binalar, öğle saatlerindeki 7.6 büyüklüğündeki sarsıntıyla yerle bir oldu. Devletin tüm kurumları afet bölgesine seferber olarak arama-kurtarma çalışmalarını başlattı. Şimdilerde sahada yürütülen hummalı çalışmalarla depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı. Çadır ve konteyner kentlerin kurulumu için çalışmalar hızlandırıldı.

Konteynerde yaşam başladı

Depremden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Kentte depremzedeler için yapılan konteyner kent hizmete girdi. Depremden sonra barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren AFAD'ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kentte çalışmalar tamamlandı.

"Bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor"

Depremde Malatya'daki evi hasar gören Ayhan Kalkan, eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte yaşamaya başladıklarını söyledi. Kalkan, depremde iki dairesi ve iş yerinin yıkıldığını ifade ederek, "Konteynerler çok güzel, buraya geldik rahatız. Yataklarımız, oturma yerlerimiz, buzdolabımız, ocağımız kurulu. Bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor." dedi.

"Bir ev gibi olmuyor ama çok rahatız"

Konteyner kentte üç öğün yemek verildiğine değinen Kalkan, "Ayrıca çocuklarımızın da ihtiyaçları karşılanıyor, memnunuz. Bir ev gibi olmuyor ama çok rahatız. Burada olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum." ifadesini kullandı.

"Çok zor depremi yaşamak"

Kalkan, kenti terk etmeyi düşünmediklerine de işaret ederek, "Şu an sadece bekliyoruz. Çok zor depremi yaşamak. Tabii Malatya'da bizi bağlayan şeyler var. Şu an kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.



#malatya
#İnönü Üniversitesi Teknopark
#maraş
1 saat önce
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Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor! Malatya'da 2 bin 100 konteynerde yaşam başladı
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