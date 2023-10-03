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Hayat

Deprem bölgesinde bir anda belirdi: Herkes gökyüzündeki esrarengiz ışığın sebebini merak ediyor

Hatay’ın Antakya ilçesinde gökyüzünde bir anda beliren ışık huzmesi, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Deprem bölgesinde, bir vatandaş tarafından görüntülenen ilginç doğa olayı kısa sürede herkesin ilgi odağı oldu. Işık huzmesi olduğu tahmin edilen görüntü, vatandaşlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı. Herkes esrarengiz görüntünün ne olduğunu merak ediyor.

Seda Ekinci
10:33 . 3/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Gökyüzünde bir anda belirdi

Gökyüzünde bir anda belirdi

Hatay’ın Antakya ilçesinde meraklı bir vatandaştan tarafından gökyüzünde görüntülenen ışık huzmesi, sosyal medyada merak uyandırdı.

Doğu Akdeniz bölgesinde yağışlı hava gün içerisinde etkisini zaman zaman hissettiriyor. Hatay’ın Antakya ilçesinde bir vatandaş tarafından gökyüzünde oluşan ilginç doğa olayı cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu. Işık huzmesi olduğu tahmin edilen görüntü, vatandaşlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı. Herkes esrarengiz görüntünün ne olduğunu merak ediyor...



#doğa olayı
#ışık
#gökyüzü
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