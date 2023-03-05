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Hayat

Deprem bölgesinde gazeteci dayanışması: Vuslat TV için bir araya geldiler

Anadolu Yayıncılar Derneği’ne bağlı gazeteciler, Kahramankazan Belediyesi’nin destekleriyle Kahramanmaraş depreminde Malatya’da zarar gören Vuslat TV stüdyoları için beraberlik örneği göstererek bir araya geldiler. Vuslat TV açılacak olan konteyner stüdyolar ile yayınlarını sürdürecek.

15:22 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu.

AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Kahramanmaraş merkezli 11 şehri etkileyen depremler sonrası Anadolu medyasına desteğini sürdürüyor.

Malatya ilinde yayın hayatına devam eden Vuslat TV binası deprem nedeni ile hasar görmüştü. Yayınlarına ara veren Vuslat TV’nin yaşadığı sıkıntılara bir nebze olsun merhem olmak isteyen gazetecileri Anadolu Yayıncılar Derneği, Kahramankazan Belediyesi destekleri ile Malatya’da bir araya getirerek, yerel medya mensubu meslektaşlarına destek oldu.


Konteyner stüdyolar ile canlı yayın

Kahramankazan Belediyesi destekleri ile AYD tarafından organize edilen programla Malatya Vuslat TV için 2 ayrı bölmeden oluşan konteyner, yayın hayatı için verildi.



Akboğa: Biz iyilikleri yardımlaşmayı günlerdir yayın hayatına taşıdık


Vuslat TV Haber Müdürü Necdet Akboğa, “Hep derler ya acılar paylaşıldıkça hafifler. Acılarımızı paylaşmaya gelmişler. Burası Anadolu. Anadolu’nun, anaların doğurduğu yiğitler yardıma gelmişler. Bizi sormaya gelmişler. Adından belli. Anadolu Yayıncılar Derneği. Bizim için konteyner getirmişler. Başkentten gelmişler. Bugün de biz var olduk. Biz iyilikleri, yardımlaşmayı günlerdir yayın hayatına taşıdık. Bu ülke, bu topraklar küllerinden doğdu. Bir kez daha doğacaktır. Biz bu budandıkça yeşeren bir toplumuz. 27 gündür Malatya Vuslat olarak yayınımızı kesmedik. Yönetim Kurulu Başkanımız ailesinden önce bizi aradıysa bu göz yaşartan bir durumdur. Ayaklarımız çıplak Anadolu’nun sesini duyurduysak bu Anadolu’dur. Anadolu’nun evlatları hoş gelmişler. Selahattin Bayrak, kameramanlıktan gelen; ben şunu yakıştırdım kendisine. Küçük dev adam dedim. Malatya’nın sesini, soluğunu dünyaya en zor şartlarda duyurdu” ifadelerini kullandı.

Bayrak: Malatya'yı yakın bir zamanda ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz

Vuslat TV Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Bayrak da, “Kendilerine çok teşekkür ederiz. Hükümetimiz her dakika içerisinde bizlerle iletişime geçti. Sayın başkanım iletişime uydu kiraları için geçti. Biz Malatya’yı yakın bir zamanda ayağa kaldıracağımızı düşünüyoruz. Bizim şu anda biraz kanadımız kırıldı. Bu kanadımızı onaracağız. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız” şeklinde konuştu.


Burhan: Biz yardımlaşma, dayanışma için buradayız


Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise, “Öncelikle tüm Malatyalı kardeşlerimiz başı sağ olsun. Selahattin kardeşim çok güzel cümleler sarf etti. Bizim asıl büyük teşekkürümüzü Kahramankazan belediye başkanımıza yapıyoruz. Biz kendisine böyle bir istirhamda bulunduğumuzda ‘ne demek’ dedi. Elimizden geleni şimdi yapmayacaksak ne zaman yapacağız dedi. Bu sembolik bir şey. Biz yardımlaşma, dayanışma için buradayız. Ulaştırma Bakanlığımız uydu ücretlerini 3 aylık almadı teşekkür ediyorum. İletişim Başkanlığı kamera desteği verecek. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdiler yerel medyaya destek olunması konusunda. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.


Oğuz: Kanayan bir yara gördük mü sarmak istiyoruz


Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Bizim en ufak ne yardımımız olursa olsun o yarayı sarabilmek adına buradayız. Bizim getirdiğimiz su bu ateşi söndürür mü bilmiyoruz ama biz diyoruz ki safımız belli olsun. Biz depremin ilk gününde ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Kahramankazan’da ailelerimizi misafir ettik, kardeş ailemiz dedik, işte ailelik dedik ve çocuklarımız için yardımlarımız devam ediyor. Ankara’da çok ciddi gelişmişlik sıralamasında olan bir yeriz. Bizde tüm deprem bölgesinden gelen destek noktasındaki talepleri yanıtlamaya çalışıyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanımız Sinan Bey Malatya’da böyle bir çalışma var dedi. Biz de geldik. Kanayan bir yar gördük mü sarmak istiyoruz. Vuslat TV ailesine geçmiş olsun diyorum. Yerel televizyonculuk, yerel basın çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

#Kahramankazan
#Vuslat TV
#Deprem
#Malatya
2 saat önce
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