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Deprem bölgesinde görev almışlardı: Kırgızistan ekibi ödüllendirildi

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kırgızistan ekibi ödüllendirildi. Program Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da katılımıyla düzenlendi.

11:43 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ulusal Filarmoni'de Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un katılımıyla program düzenlendi.

Programda, Acil Durumlar Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin tanıtım filmi gösterildi.

Filmde, Kırgız arama kurtarma ekibinin Türkiye'de deprem bölgesindeki çalışmalarına geniş yer verildi.

Cumhurbaşkanı Caparov, törende yaptığı konuşmada, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerinin, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından bölgeye ulaşan ekiplerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'deki depremlerin tüm dünyayı üzdüğünü belirten Caparov, depremin birinci gününde Türkiye'ye 67, daha sonra da 110 arama kurtarma ekibi gönderdiklerini anımsattı.

Caparov, Kırgızistan ekibinin deprem bölgesinde 8 kişiyi kurtardığını, 198 kişinin ise cenazesine ulaştığını aktararak "Pek çok kişiyi şaşırtan bu tür olaylar Türk halkı tarafından onurlandırılacak ve her iki halkın tarih sayfalarında yer alacaktır." dedi.

"Azimli Türk halkı zor bir sınavdan geçti" diyen Caparov, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, Türk halkına sabır diledi.

Caparov, "Kırgız kurtarıcıların cesareti ve büyük çalışmaları halkımızın gururu ve gelecek nesillerimiz için harika bir örnek teşkil edecektir." diye konuştu.

Acil Durumlar Bakanı Boobek Acikeev de Kırgızistan arama kurtarma ekibinin Türkiye'deki deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlattı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Caparov, Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekiplerin üyelerine madalya ve şeref belgelerini takdim etti.



#Kırgızistan
#deprem
#yardım
#arama kurtarma ekibi
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