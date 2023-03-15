Deprem bölgesindeki 10 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Deprem bölgesindeki birçok ilde sağanak yağış sele neden oldu, araçlar suya gömüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu bazı illere sağanak uyarısı yapıldı. Uyarının hemen ardından, kent genelinde yağış başladı. Uyarının hemen ardından, kent genelinde yağış başladı. Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı. AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.
Eğitime bir gün ara verildi
Ayrıca Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı.
Ayrıca Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Adıyaman'da sel can aldı
Vali Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Turuncu kod uyarısı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Sarı kod uyarısı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.