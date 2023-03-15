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Hayat

Deprem bölgesindeki 10 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" ve "sarı" kod uyarısında bulundu. Deprem bölgesi genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 10 kentte kuvvetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

11:16 . 15/03/2023 Çarşamba
Diğer
Deprem bölgesindeki birçok ilde sağanak yağış sele neden oldu, araçlar suya gömüldü.

Deprem bölgesindeki birçok ilde sağanak yağış sele neden oldu, araçlar suya gömüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa'nın da aralarında olduğu bazı illere sağanak uyarısı yapıldı. Uyarının hemen ardından, kent genelinde yağış başladı. Uyarının hemen ardından, kent genelinde yağış başladı. Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı. AFAD, yağışların perşembe gününe kadar süreceği açıklamasında bulunarak vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Eğitime bir gün ara verildi

Ayrıca Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Etkisini zaman zaman artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karaköprü ilçesindeki kırsal bir mahalleyi ise sel suları bastı.

Ayrıca Şanlıurfa Valiliği, yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.


Adıyaman'da sel can aldı

Vali Numan Hatipoğlu, Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 10 kentte sağanak bekleniyor.
ADIYAMAN

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

DİYARBAKIR

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

ELAZIĞ

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

GAZİANTEP

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

KİLİS

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MALATYA

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

MARDİN

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SİVAS

Sarı kod uyarısı / Kuvvetli yağış ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

ŞANLIURFA

Turuncu kod uyarısı / Gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Turuncu kod uyarısı nedir?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.


Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da sel felaketi: Dört kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kentin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu altı kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Sel felaketinde ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Tvnet yayınına bağlanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şehirdeki son durumu aktardı. Beyazgül, "Şehrin birçok yerini sel bastı, dereler taştı. Kayıp ihbarları var ama teyit edemiyoruz" açıklamasında bulundu.


#Adıyaman
#şanlıurfa
#afad
1 saat önce
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