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Deprem çabuk unutuldu: İki ay sonra karot testine talep bitti

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye’nin birçok şehrinde bina dayanıklılık testi taleplerinde artış gözlendi. O illerden biri de deprem tehlikesi altındaki Bursa oldu. Ancak felaketin üzerinden geçen zaman deprem gerçeğini unutturdu. Depremi izleyen ilk iki ayda 133 kişi dayanıklılık testi için başvuruda bulundu. Ancak hiç biri test yaptırmadı. İkinci aydan sonra ise test için başvuran bile olmadı.

13:37 . 24/07/2023 Pazartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ülke genelinde bina dayanıklılık testi başvuruları arttı. “Evim depremde yıkılır mı?”, “Binam sağlam mı?” sorularına yanıt arayanlar, “Deprem Dayanıklılık Testi” yapan belediyeler, lisanslı mühendislik firmaları ve üniversitelerin kapısını çalıyor. Depremden sonraki ilk 2 aylık süreçte, Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne de 133 kişi karot testi yaptırmak için başvurdu. Ancak bu 133 kişiden hiçbirisi oturdukları binalarda inceleme yapılabilmesi için gerekli olan işlemleri tamamlamadı. Depremin ikinci ayından sonra müracaat eden de olmadı.

'Depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor'

Özellikle depremin ilk günlerinde yoğun başvuru olduğuna, ancak kısa sürede deprem korkusunun unutulduğuna dikkat çeken Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, “Aslında burada vatandaşlar unutsa da en azından devletin belli kısımlarının unutmaması gerekiyor. Yöneticiler olarak bizlerin unutmaması gerekiyor. Başta okullarımız ve hastanelerimiz olmak üzere, eğer depreme dayanıklı olmayanlar varsa bunların ya yıkılması ya da depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekiyor.” dedi.

Riskli binaların yıkılması gerekiyor

Yer bilimcilerin, deprem için en riskli bölgenin Marmara Bölgesi olduğunu söylediğine dikkat çeken Prof. Dr. Doğangün, şunları söyledi: “Bursa'nın da içinde olduğu Güney Marmara da bunlardan biri. Burada deprem olma olasılığının arttığını söylüyorlar. Bu deprem bugün olabilir, yarın olabilir, 10 sene veya 20 sene sonra olabilir. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama bir inşaat mühendisi olarak, en azından belirli yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Halkın anlayacağı dilde, varsa çürük yapılarımızı yıkmak durumundayız.”







#Karot Testi
#Adem Doğangün
#Deprem
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