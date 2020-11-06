Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Deprem çadırındaki Trabzonlu ninenin Erdoğan sevdası Gözleri şişmiş onun için Kuran okuyorum
AKTÜEL

Deprem çadırındaki Trabzonlu ninenin Erdoğan sevdası: Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum

Deprem çadırındaki Trabzonlu ninenin Erdoğan sevdası: Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum

İzmir depreminin ardından çadırda yaşayan Trabzonlu 76 yaşındaki Arzu Özdel, kendisini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya, “Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun? Onu benim için öpün. Onu çok seviyorum. Gözleri şişmiş onun için Kur'an okuyorum. Ona laf edenleri Allah'a havale ediyorum” dedi. Erdoğan ile telefonda konuşmak isteyen Özdel’in, cuma namazı vakti olduğu için bu isteği gerçekleşmedi ancak numarasını vererek Erdoğan’ın telefonunu beklediğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir kez telefonda konuşmak isteyen yaşlı kadın, cuma vakti olduğu için Erdoğan ile görüşemedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir kez telefonda konuşmak isteyen yaşlı kadın, cuma vakti olduğu için Erdoğan ile görüşemedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İzmir’de meydana gelen depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na kurulan çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. Çadırda tek başına kalan 76 yaşındaki Arzu Özdel ile olan diyalog ise gülümsetti. Özdel, “Ben evde tek başıma kalıyordum. Evim çatlayınca beni çadıra aldılar. Tayyip Erdoğan’ı tanıyor musun? Onu benim için öp. Onu çok seviyorum. Gözleri şişmiş, onun için Kur’an okuyorum. Ona selamımı söyleyin. Benimle bir kere konuşsun, sesini duyayım. Onun karısına bazı kişiler laf söylüyor, ben çok kızıyorum. O çok hanımefendi biri. Adam çok iyi biri. Kur’an okuyor. Suları açtırdı, camiler yaptırdı. Millet onunla uğraşıyor. Onlara laf edenleri Allah’a havale ediyorum. Ben Trabzonluyum. Memleket için değil, ben onu zaten seviyorum. Ona ne olur selam söyle. Gitsen bile beni arattır. Bir kere konuşsun yeter. Tayyip Erdoğan tanıdıklarını yanıma getirdiği için Allah razı olsun” dedi.

Kaya ise, Erdoğan’ı Arzu Nine ile konuşturmak için telefonunu eline aldı ancak cuma vakti olduğu için Erdoğan ve Arzu Nine telefonda konuşamadı. Bunun üzerine telefon numarasını veren Arzu Özdel, Erdoğan’dan telefon beklediğini belirtti.

Erdoğan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti
GÜNDEM
Erdoğan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Yaşlı Teyze'den 'Neden Erdoğan'a oy vereceksiniz?' sorusuna şiir gibi cevaplar
OYNAT 07:14
Yaşlı Teyze'den 'Neden Erdoğan'a oy vereceksiniz?' sorusuna şiir gibi cevaplar
Seçimlerin yaklaşmasına az bir zaman kala televizyon kanalları, halkın nabzını tutmaya devam ediyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'da mikrofon uzatılan yaşlı bir teyze, 'Neden Erdoğan'a oy vereceksiniz?' sorusu üzerine verdiği yanıtlar sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.


Abone Ol Google News
Yüzlerce metrelik kuyruk çilesine son

Yüzlerce metrelik kuyruk çilesine son

​Doğa harikası yerlere artık randevulu girilecek.
Fatura istedik ameliyat etmediler demişti

'Fatura istedik ameliyat etmediler' demişti

Bakanlık harekete geçti, hastanenin defterleri incelemeye alındı...
Bidenkritik öneme sahip eyalette önde

​ABD seçimlerinde son durum her şeyi değiştirebilir.

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

ABD seçimleri bize ne anlatıyor?

​68 milyon neden Trump'a oy verdi?

Fenerbahçe'ye <br>2. Lig ekibi

Fenerbahçe'ye
2. Lig ekibi

​Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Beraat etti

Beraat etti

​Futbolda şike davasında karar açıklandı.
İstanbul'un göbeğinde dehşet

İstanbul'un göbeğinde dehşet

​Dede ve torunu silahlı saldırıda yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.