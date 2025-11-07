Yeni Şafak
Deprem paniğiyle kaçan vatandaşların o anları kamerada

16:467/11/2025, Cuma
IHA
HATAY'DA YAŞANAN 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMİN KORKUTTUĞU VATANDAŞLARIN İŞ YERİNDEN KAÇTIKLARI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.
Hatay’da yaşanan 3.9 büyüklüğündeki depremin korkuttuğu vatandaşların iş yerinden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AFAD verilerine göre Hatay’ın Defne ilçesi kent merkezinde yerin 13.22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin etkisiyle panik yaşayan vatandaşlar soluğu sokakta aldılar. Antakya kent merkezinde bir iş yerinde depremi hisseden vatandaşların kaçışı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde; depremin salladığı anlar ve vatandaşların kaçışı yer aldı.

#Hatay
#Deprem
#AFAD
