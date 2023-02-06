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Hayat

Depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı bin 498'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını açıkladı. Sezer, "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 498 can kaybımız var, 8 bin 533 yaralı" ifadelerini kullandı.

16:35 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosu her saat artıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada bilançoyu paylaşarak, "2 bin 824 yıkılan bina ihbarı alınmış durumda. Bin 498 can kaybımız var. 8 bin 533 yaralımız mevcut" ifadelerini kullandı.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Ayrıca yapılan açıklamada, "Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir" denildi.


TSUNAMİ RİKSİ BULUNMUYOR

Öte yandan, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada, "Tsunami ile ilgili yanlış bilgiler var. Tsunami denizden gelen depremler ve karadan 100 km içeride olan yerlerde olabiliyor. Her iki Büyük depremden sonra herhangi bir tsunami etkisinin olmadığını söylemek istiyorum" diye konuştu.



#afad
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#AFAD
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