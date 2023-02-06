|
Hayat

Depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı bin 762'ye yükseldi

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının arttığını açıkladı. Tatar "7.7'lik depremde can kaybı bin 762'ye yükselirken, 12 bin 68 kişi yaralandı. 5 bin 606 bina yıkıldı" ifadelerini kullandı.

22:14 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosu her saat artıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı son açıklamada ölü ve yaralı sayısının arttığını açıkladı. Tatar,
"7.7'lik depremde can kaybı bin 762'ye yükselirken, 12 bin 68 kişi yaralandı, 5 bin 606 bina yıkıldı
" bilgisini paylaştı.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Ayrıca yapılan açıklamada, "Tüm İl AFAD Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler bölgeye sevk edilmektedir. Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi koordinasyon sağlamak üzere görevlendirilmiştir" denildi.

TSUNAMİ RİKSİ BULUNMUYOR

Öte yandan, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar yaptığı açıklamada, "Tsunami ile ilgili yanlış bilgiler var. Tsunami denizden gelen depremler ve karadan 100 km içeride olan yerlerde olabiliyor. Her iki Büyük depremden sonra herhangi bir tsunami etkisinin olmadığını söylemek istiyorum" diye konuştu.


#afad
#kahramanmaraş
#AFAD
13 dakika önce
default-profile-img
Depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı bin 762'ye yükseldi
Deprem sonrası Ankara'da gişeler ücretsiz olarak hizmet vermeye başladı
Antakya'da binaların yıkılmasına neden olan depremin drone görüntüleri
Dünyanın dört bir yanından taziye mesajları: Bakan Çavuşoğlu'nu aradılar
YÖK Başkanı Özvar Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu
Türkiye yas tutarken onlar depremde bile İslam düşmanlığı yaptı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.