|
Hayat

Depremde dışarı çıkmak yerine hastalarını korudu: Onlar önce Allah'a sonra bize emanet

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'teki bir hemşirenin kahramanlık anlarını paylaştı. Fedakar hemşirenin deprem esnasında kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabası, kamera görüntülerine anbean yansıdı

11:37 . 13/02/2023 Pazartesi
DHA
Hemşirenin çocukları kurtardığı o anlar kameralara yansıdı.

Hemşirenin çocukları kurtardığı o anlar kameralara yansıdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında Gaziantep'te bir hemşirenin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı. Deprem sırasında hemşirenin servise koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkarması görüntülerde yer aldı.



Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin hasta çocukları kurtarma görüntülerini paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı" ifadelerini kullandı. Görüntüde sarsıntı devam ederken hemşirenin dış kapının aksine servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı.




#mara
#hatay
#fahrettin koca
1 saat önce
default-profile-img
Depremde dışarı çıkmak yerine hastalarını korudu: Onlar önce Allah'a sonra bize emanet
Van'da 60 Afgan kaçak göçmen ve bir organizatör yakalandı
Bakan Bozdağ'dan 81 saat sonra kurtarılan 6 yaşındaki Beşir'e ziyaret
Adıyaman'da enkaz altında bulunan altınlar sahibine ulaştırıldı
Enerji krizinin Avrupa'ya faturası: 800 milyar avroya yaklaştı
Nobel ödüllü aktivist, depremzedeler için Türkiye'ye 50 ev yaptıracak
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.