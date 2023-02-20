Depremden dolayı ülkelerine geri dönüyorlar: Acılarını da beraberinde götürüyorlar

|
Depremden kurtulan Suriyeliler ülkelerine dönüyor
Türkiye'yi ve Suriye'yi sarsan depremin ardından çalışmalar hız kazanırken, Türkiye'de bulunan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan Suriyeliler sınır kapılarında ülkelerine geçiş yapmak üzere yoğunluk oluşturmaya başladı.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden kurtulan Suriyelilerden bazıları, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için gittikleri ülkelerine acılarını da beraberinde götürüyor.
Antakya'da, 6 Şubat'taki ilk depremde evi yıkılarak enkaz altında kalan İdlibli Muhammed Kara, depremin 4. gününde oğlu ve eşiyle kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, Kara ailesinden 2 çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkardı. Cenazeleri Suriye'ye defnedilen çocuklarının yasını ülkesinde tutmak isteyen Kara ailesi, İdlib'deki yakınlarının yanına geçti.