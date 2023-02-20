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Hayat

Depremden dolayı ülkelerine geri dönüyorlar: Acılarını da beraberinde götürüyorlar

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yakınlarını kaybeden, evleri yıkılan Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor. Yakınlarının defin işlemleri ve barınma ihtiyaçları için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin yaşadığı acı gözlerinde görülüyordu. Hatay'da depremden kurtulan 65 yaşındaki Mustafa Halebi, "Afrin'deki oğlum ve ailesi öldüğü için Suriye'ye gidiyorum. 3 ve 5 yaşlarında iki torunum kimsesiz kaldı" dedi.

17:06 . 20/02/2023 Pazartesi
AA
Depremden kurtulan Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Depremden kurtulan Suriyeliler ülkelerine dönüyor

Türkiye'yi ve Suriye'yi sarsan depremin ardından çalışmalar hız kazanırken, Türkiye'de bulunan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı. Yakınlarını kaybeden ve evleri yıkılan Suriyeliler sınır kapılarında ülkelerine geçiş yapmak üzere yoğunluk oluşturmaya başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden kurtulan Suriyelilerden bazıları, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için gittikleri ülkelerine acılarını da beraberinde götürüyor.

'İKİ ÇOCUĞUM ÖLDÜ'

Antakya'da, 6 Şubat'taki ilk depremde evi yıkılarak enkaz altında kalan İdlibli Muhammed Kara, depremin 4. gününde oğlu ve eşiyle kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, Kara ailesinden 2 çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkardı. Cenazeleri Suriye'ye defnedilen çocuklarının yasını ülkesinde tutmak isteyen Kara ailesi, İdlib'deki yakınlarının yanına geçti.

Acılı baba Kara,
"Antakya'daydık, deprem olduğu sırada uyuyorduk. Depremi hissedince eşimle uyandık. Çocukları almaya gidemeden ev çöktü. 2 çocuğum öldü."
dedi.

'TORUNLARIMA SAHİP ÇIKMAYA GİDİYORUM'

Hatay'da depremlerden kurtulan bir diğer Suriyeli 65 yaşındaki Mustafa Halebi ise Suriye'den aldığı haberle yıkıldı. Halebi, Suriye'nin Afrin ilçesindeki Cinderes beldesinde de etkili olan depremlerde oğlunu, gelinini ve 1 torununu kaybetmenin üzüntüsüyle büyük acı yaşadı. Yetim kalan 2 torununa bakmak için Afrin'e geçme kararı alan Halebi,
"Oğlum ve ailesi öldüğü için Suriye'ye gidiyorum. 3 ve 5 yaşlarında iki torunum kimsesiz kaldı. Torunlarıma sahip çıkmaya gidiyorum."
ifadelerini kullandı. Halebi, çaresiz kaldıklarını ve ne yapacaklarını bilmediklerini belirtti.

Depremlerden kurtulan Suriyelilerden bazıları acılarıyla ülkelerine geçiyor
Depremlerden kurtulan Suriyelilerden bazıları acılarıyla ülkelerine geçiyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden kurtulan Suriyelilerden bazıları, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için gittikleri ülkelerine acılarını da beraberinde götürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde ikamet eden çok sayıda Suriyeli, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için ülkesine giriş yaptı. Antakya'da, 6 Şubat'taki ilk depremde evi yıkılarak enkaz altında kalan İdlibli Muhammed Kara, depremin 4. gününde oğlu ve eşiyle kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, Kara ailesinden 2 çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkardı. Cenazeleri Suriye'ye defnedilen çocuklarının yasını ülkesinde tutmak isteyen Kara ailesi, bir süreliğine İdlib'deki yakınlarının yanına geçti.


AK Partili Köşk Belediyesi CHP'li belediyenin deprem bölgesine gittiği için işten çıkardığı Gürkan Can'a kapılarını açtı
AK Partili Köşk Belediyesi CHP'li belediyenin deprem bölgesine gittiği için işten çıkardığı Gürkan Can'a kapılarını açtı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi, valilik izniyle AFAD gönüllüsü olarak deprem bölgesine giden çalışanını işten çıkardı. Bölgeden dönmesinin ardından telefona gelen mesajla işten çıkarıldığını öğrenen Gürkan Can'a AK Partili Köşk Belediyesi sahip çıktı. Gürkan Can, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş'ın girişimleriyle Köşk Belediyesi'nde işe alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, "Sosyal belediyecilikle övünen bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın bu AFAD görevlisi kardeşimizi işinden ve aşından etmesi kabul edilemez." dedi.


#Deprem
#Suriye
#Hatay
#Geri Dönüş
1 hour ago
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Depremden dolayı ülkelerine geri dönüyorlar: Acılarını da beraberinde götürüyorlar
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