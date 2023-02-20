Depremden dolayı ülkelerine geri dönüyorlar: Acılarını da beraberinde götürüyorlar

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden kurtulan Suriyelilerden bazıları, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için gittikleri ülkelerine acılarını da beraberinde götürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 11 ilde ikamet eden çok sayıda Suriyeli, yakınlarının defin işlemleri ve barınma amaçlı ihtiyaçlar için ülkesine giriş yaptı. Antakya'da, 6 Şubat'taki ilk depremde evi yıkılarak enkaz altında kalan İdlibli Muhammed Kara, depremin 4. gününde oğlu ve eşiyle kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri, Kara ailesinden 2 çocuğun ise cansız bedenini enkazdan çıkardı. Cenazeleri Suriye'ye defnedilen çocuklarının yasını ülkesinde tutmak isteyen Kara ailesi, bir süreliğine İdlib'deki yakınlarının yanına geçti.