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Hayat

Depremin 17. gününde 25 hayvan enkaz altından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Karadut köyünde enkaz altında kalan 25 küçükbaş ve büyükbaş hayvan depremin 17. gününde sağ olarak kurtarıldı.

09:29 . 24/02/2023 Cuma
IHA
Depremin 17. gününde 25 hayvan enkaz altından sağ çıkarıldı

Depremin 17. gününde 25 hayvan enkaz altından sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgeden bir güzel haber daha geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Karadut köyünde sağlık taraması ve depremzedelere yardım için bulunan DASKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada canlı hayvan sesine ulaştı.

9 saat boyunca çalıştılar

Ses aldıkları enkazda 9 saat boyunca çalışma gerçekleştiren ekipler, 25 küçükbaş ve büyükbaş hayvanı canlı olarak enkaz altından kurtardı. Hayvanların kurtarılma anları ve ekiplerin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.



#maraş
#hatay
#DASKUT
1 saat önce
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