Depremin 17. gününde 25 hayvan enkaz altından sağ çıkarıldı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin ardından bölgeden bir güzel haber daha geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Karadut köyünde sağlık taraması ve depremzedelere yardım için bulunan DASKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmada canlı hayvan sesine ulaştı.
9 saat boyunca çalıştılar
Ses aldıkları enkazda 9 saat boyunca çalışma gerçekleştiren ekipler, 25 küçükbaş ve büyükbaş hayvanı canlı olarak enkaz altından kurtardı. Hayvanların kurtarılma anları ve ekiplerin sevinci cep telefonu kamerasına yansıdı.