Depremin ikinci yılında şehirlerin kültür hafızası canlanıyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün verilerine göre depremden en fazla zarar gören 11 ilimizde bulunan toplam kültür varlığı sayısı 8 bin 472, hasar tespiti yapılan taşınmazların sayısı 5 bin 119 adet. Bu yapılardan 364’ü yıkılmış, 973’ü ağır hasarlı, 1204’ü orta hasarlı ve 1032’si ise az hasarlı durumda. Aralarında Gaziantep Kalesi, Kilis Müzesi, Şanlıurfa Kalesi, Diyarbakır Surları, Hatay Müzesi ve Paşa Hamamı’nın da olduğu bakanlığa tahsisli yapıların restorasyonu kapsamda 23 yapı tamamlanarak hizmete açıldı. 2025 yılı sonu itibarıylü ise hasar gören tüm eserlerin onarım ve restorasyonunun tamamlanması planlanıyor.