Depremin ikinci yılında şehirlerin kültür hafızası canlanıyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında kültür varlıkları birer birer ayağa kaldırılıyor. Aralarında Gaziantep Kalesi, Diyarbakır Surları ve Hatay Müzesi’nin olduğu 23 yapı tamamlanarak hizmete açıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, afet bölgesinde öncelikli olarak kentsel hafızanın ortaya çıkartılmasını önemsediklerini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında kültür varlıkları da ayağa kaldırılıyor. Depremden etkilenen 11 ilde, kültürel anlamda önemli birçok yapı ya yıkıldı ya hasar gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli yapıların 23’ünün restorasyonu tamamlandı, 5 tanesi devam ediyor. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, afet bölgesinde öncelikli olarak kentsel hafızanın ortaya çıkartılmasını önemsediklerini söyledi.
Yıkılmış bir kentin sadece mekânsal olarak ayağa kalkmasından ziyade oradaki insanların bugüne kadar oluşturdukları bir kent kültürünün olduğunun altını çizen İnceciköz, şu ifadeleri kullandı: “Bu kültür, aslında mekânla özdeşleşmiştir, insanların hafızalarında yer etmiştir. Örneğin Antakya’da Kurtuluş Caddesi, Köprübaşı Meydanı gibi alanlar aslında insanların bir dönem günü birlik ticaretini geçirdiği, gastronomisini yaşadığı, çıkıp dolaştığı, buluşma noktası olarak kullandığı hafıza mekânlardır. Biz yıkılmış, büyük hasar almış kentlerde öncelikle bu noktalara odaklandık. Bu noktalardaki eski eser sahibi binalarımıza yardım hibe kapsamında öncelik tanıdık. Bakanlığımız uhdesinde olan yapılarda hemen restorasyon çalışmalarına başladık. Deprem hasarından önce insanların anılarını yaşamış olduğu, o kentin kültürünü yansıtan mekânları ayağa kaldırmak, o kentin kalbini yeniden çalıştırmak anlamını taşıyor.”
HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ 2026’DA AÇILACAK
Hatay özelinde 1,2 milyar liralık bütçeyi yardım hibe programı kapsamında kullanabilme kararı aldıklarını söyleyen İnceciköz, “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzce Bakanlığımıza tahsisli olan Hatay Müzesi, Hatay Kent Müzesi, eski belediye hizmet binası da olmak üzere birçok yapıda restorasyon uygulamalarını devam ettiriyoruz. Hatay Arkeoloji Müzesi’ni 2026’nın sonunda hizmeti almaya hedefliyoruz. Yetiştirmek adına yoğun gayret sarf ediyoruz. İnşallah bu gayretlerimiz sonucunda müzemizi tekrar hizmete alarak tüm eserlerimizi yeni konseptiyle beraber Hataylılara armağan etmeyi planlıyoruz” dedi.
23 YAPI HİZMETE AÇILDI
- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün verilerine göre depremden en fazla zarar gören 11 ilimizde bulunan toplam kültür varlığı sayısı 8 bin 472, hasar tespiti yapılan taşınmazların sayısı 5 bin 119 adet. Bu yapılardan 364’ü yıkılmış, 973’ü ağır hasarlı, 1204’ü orta hasarlı ve 1032’si ise az hasarlı durumda. Aralarında Gaziantep Kalesi, Kilis Müzesi, Şanlıurfa Kalesi, Diyarbakır Surları, Hatay Müzesi ve Paşa Hamamı’nın da olduğu bakanlığa tahsisli yapıların restorasyonu kapsamda 23 yapı tamamlanarak hizmete açıldı. 2025 yılı sonu itibarıylü ise hasar gören tüm eserlerin onarım ve restorasyonunun tamamlanması planlanıyor.