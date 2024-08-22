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Hayat

Depremin izlerini yeni sahaf dükkânıyla siliyor

04:00 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:44 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Adana’da, 6 Şubat 2023’teki ilk depremde hasar alan, ikinci depremde yıkılan Mete Apartmanı’nın zemin katındaki dükkânını kaybeden sahaf Enver Yıldız, açtığı yeni iş yerinde kitap tutkusunu yaşatıyor. Yaklaşık 15 yıldır çizgi roman biriktiren Yıldız’ın yıllardır biriktirdiği ve çok sevdiği kitapları ile antika eşyalar ve plakları enkaz altında kalmıştı. Enkazdan hiçbir eşyasını kurtaramayan Yıldız, depremlerden sonra yeniden kitap biriktirmeye başladı. Yıldız, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, depremlerin ardından biriktirdiği kitapların yanı sıra plaklar ve kasetlerin de bulunduğu yeni bir sahaf dükkânı açtı.




#Deprem Bölgesi
#Toplum
#Adana
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