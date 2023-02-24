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Hayat

Depremzede çocuklardan alkışlanacak hareket: Yardımların taşınmasına destek oluyorlar

Türkiye, 11 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Devlet kurumları, STK'lar ve vatandaşlar afetten etkilenenlere yardım ulaştırırken Gazeteci Adem Metan, bölgedeki dayanışma ortamını görüntüledi. Metan, Kahramanmaraş'ta bulunan depremzede çocukların, çadır kentlere gelen ihtiyaç malzemelerinin taşınmasına yardım ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak "Kahramanlar iş başında" notunu düştü.

15:54 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta çadır kente gelen yardımlar çocukların desteğiyle taşınıyor.

Kahramanmaraş'ta çadır kente gelen yardımlar çocukların desteğiyle taşınıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde etkili oldu. 43 binin üzerinde can kaybı olan depremde, binlerce bina yerle bir oldu. Kalan binaların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.

Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 19'uncu güne girilirken, yurdun dört bir yanından gönüllülerin de yardımları sürüyor. Bu kapsamda devlet iş birliği ile depremden etkilenen illerde seferberlik başlatıldı.

Çocuklar yardımların taşınmasına yardım ediyor

Devlet kurumları, STK'lar ve vatandaşlar afetten etkilenenlere yardım ulaştırırken Gazeteci Adem Metan, bölgedeki dayanışma ortamını görüntüledi.

Metan, Kahramanmaraş'ta bulunan depremzede çocukların, çadır kentlere gelen ihtiyaç malzemelerinin taşınmasına yardım ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşarak
"Kahramanlar iş başında"
notunu düştü.


Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor
Depremin ağır hasar verdiği Hatay'da 12 noktada çadır kent kuruldu: Vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda yapılan çalışmalarda, ilk günden itibaren binlerce çadır bölgelere sevk edildi. Depremin etkilediği illerin başında gelen Hatay'da 12 adet çadır kent noktası bulunuyor. AFAD tarafından yapılan açıklamada, çadır kentlerde vatandaşların yeme-içme, temizlik, güvenlik, sosyal ve psikososyal ihtiyaçları başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi. Çadır kentlerde seyyar tuvaletler, sosyal market, giyim market, mescid, sağlık ünitesi, çocuk oyun alanları, mobil çamaşırhane, psikososyal destek alanı ve itfaiye aracı üniteleri yer alıyor.


#Kahramanmaraş
#deprem
#Adem Metan
2 saat önce
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