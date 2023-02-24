Depremzede çocuklardan alkışlanacak hareket: Yardımların taşınmasına destek oluyorlar

Kahramanmaraş'ta çadır kente gelen yardımlar çocukların desteğiyle taşınıyor.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, 11 ilde etkili oldu. 43 binin üzerinde can kaybı olan depremde, binlerce bina yerle bir oldu. Kalan binaların çoğunun ise ağır hasarlı olduğu tespit edildi.
Türkiye'nin kenetlendiği acı olayda 19'uncu güne girilirken, yurdun dört bir yanından gönüllülerin de yardımları sürüyor. Bu kapsamda devlet iş birliği ile depremden etkilenen illerde seferberlik başlatıldı.
Çocuklar yardımların taşınmasına yardım ediyor
Devlet kurumları, STK'lar ve vatandaşlar afetten etkilenenlere yardım ulaştırırken Gazeteci Adem Metan, bölgedeki dayanışma ortamını görüntüledi.