Depremzedeler MSB’nin tank çıkarma gemisi TGC Sancaktar’da şifa bulacak: Ameliyathanesi bile var

Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetindeki deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Tüm illerde ekipler, enkaz altından sağ salim birilerini kurtarmak için adeta iğne ile kuyu kazıyor. Bugün birçok bölgeden mucize gibi haberler geliyor.

Tüm imkanlar seferber edilirken, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı tank çıkarma gemisi olan TCG Sancaktar depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya başladı. İskenderun Limanı’na gelen TCG Sancaktar Sahra Hastanesi enkaz altından çıkarılan yaralılar için hizmet verecek. TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı'nın ulaştığı İskenderun Limanı'nda her şey hazır durumda. Geminde bir de küçük bir ameliyathanenin bulunduğunu belirten Arabacı, ''Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak bu limanda hasta kabulleri olacak'' ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından tüm imkanlar depremzedeler için seferber ediliyor. İskenderun Limanı’na gelen TCG Sancaktar Sahra Hastanesi enkaz altından çıkarılan yaralılar için hizmet verecek. TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı'nın ulaştığı İskenderun Limanı'nda her şey hazır durumda. Arabacı, ''Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak bu limanda hasta kabulleri olacak'' ifadelerini kullandı.

Geminin özellikleri hakkında bilgi veren Arabacı şunları söyledi: "Türkiye ayakta herkes imkanlarını seferber etmiş durumda. Bölge gerçekten yoğun ve hareketli, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hastaneler de ağır hasarlı. Enkazdan çıkarılan hastalara farklı illere naklediliyor. Bu noktada Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı tank çıkarma gemisi hastaneye çevrilmiş durumda. Hem sağlık görevlileri hem de sağlık gereçleriyle seyyar bir hastaneye dönüşmüş durumda. İskenderun Limanına demirler. Buraya da hasta aktarılacak. Geminin tüm personeli enkaz altından çıkarılan yaralı depremzedelere hizmet edecek. Deprem sonrası yürütülen mücadelede gemi önemli bir katkı sağlayacak. Küçük bir ameliyathanesi de mevcut. Acil bir durum gelişirse yine gemini içinde hastalar ameliyata alınabilecek. Artık her şey hazır, hastalar TCG Sancaktar’da tedavi edilebilecek."