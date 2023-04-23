Dergilik.
“Sessizlik daha iyi”
Yazıyı iki şairden (Aycı ve Fidancı) dizelerle bağlayayım: Bilemedim, ağıtları / Ne kadar yakılabilir / Çocuklarına sarılıp / Can çekişen annelerin (Asi),
Ah cânım / zemin katta göğsünü oyar bir neccar / üst katlarda ecel meleği / eğilip gözyaşı toplar (Kaknüs).
Değinmeler...
Dergilerin feryadı sürüyor:
Kayıp Kayıt’tan
Bize bir ahlâk / gökyüzünden değil yeraltından / değil sözle ve görüntüyle örülen yalandan / azıcık suskunluktan / bize bir ahlâk.
4 soru: Mehmet S. Fidancı
Dergi okuru olduğum söylenemez. Zaman zaman ilgimi çeken dosyalar, metinler olduğunda merakımı gidermeye çalışırım.
Birkaç dergiyi takip ederim. Kitap-lık, Hece, Türk Dili, Yitik Söz, Çare, Söğüt gibi. Bunların bir kısmı adresime ulaşan dergiler. Beğenerek okuduğum yazılarla karşılaştığım olur.
Kayıp Kayıt’ta mütemadiyen yazıyorum. En son Yitik Söz dergisine bir şiirle katkı vermeye çalıştım.
Dergilerde metin türü ayrımı yapmam. Şiir, elbette önceliğimdir ancak Kitap-lık’ta bazı eleştirel metinlerle, bir döneme ışık tutan araştırmaları ilgiyle okurum. Hakeza, Hece dergisinin kapsamlı dosya çalışmaları da dikkatimi çeker.