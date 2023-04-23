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Hayat

Dergilik

Hakkı Yanık
04:00 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Dergilik.

Dergilik.

“Sessizlik daha iyi”

Yazının başlığını
İsmail Karakurt
’tan ödünç aldım.
Mehmet S. Fidancı
yönetimindeki
Kayıp Kayıt
’ın mart-nisan sayısını ikiye ayırdım:
Siyah
ve beyaz. İlk bölümde
siyah
sayfalara dizilmiş bembeyaz şiirler var. Harfler inci taneleri gibi zemine dağılmış... Kapakta küllerinden yükselen bir kaknüs. Derginin abonelik ve satış gelirinin depremzedelere bırakılması sevindirici. Yeni sayıda yer bulan şiirler arasında en ziyade
Mehmet Aycı, Cengizhan Orakçı
ve Mehmet S. Fidancı’nınkileri beğenerek okudum. Diğer şairler, Şenol Korkut, Faruk Uysal, Aydoğan Kara, Çağatay Uslu, Mehmet Can Doğan ve İsmail Karakurt. Çeviri şiir Edward Estlin Cummings’in. Beyaz sayfalara geçtiğimizde denemeler, hikâyeler, fotoğraflar karşılıyor bizi. Denemelerin altında imzası olanlar, M. Can Doğan, Hasan Atik, İbrahim Tökel ve Çağatay Uslu. Bu sayıda biri İranlı hikâyeci Zoyâ Pîrzâd’a ait olmak üzere sekiz hikâye yer alıyor.
Mehmet Aycı
“Dağdan Dağa Urgan Gerilmez” başlıklı çalışmasıyla,
Usame Sarıtaş
da “
Arşivden
”le okuyucu karşısında. Fotoğraflarda
Selçuk Azmanoğlu
imzası var.

Yazıyı iki şairden (Aycı ve Fidancı) dizelerle bağlayayım: Bilemedim, ağıtları / Ne kadar yakılabilir / Çocuklarına sarılıp / Can çekişen annelerin (Asi),

Ah cânım / zemin katta göğsünü oyar bir neccar / üst katlarda ecel meleği / eğilip gözyaşı toplar (Kaknüs).

Kayıp Kayıt
’a,
kayipkayitdergi@gmail.com
’dan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Geçmişten Günümüze Bir Yolculuk-Çocuk Dergileri
sergisi açıldı.
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi
’ndeki sergide 1928’den günümüze kadar yayımlanmış 70’ten fazla çocuk dergisi yer alıyor. Birçok ünlü çizgi roman karakterinin ilk yayımlandığı dergilerle, Çizgi Roman Okurları Derneği Başkanı Önder Çakı’nın kişisel koleksiyonundaki dergilerin görülebileceği sergi, 4 Haziran’a kadar sürecek.

Dergilerin feryadı sürüyor:

PTT Kargo
’nun, kitap ve dergilere uyguladığı ücret tarifesinde değişikliğe gitmesi (zam), kültür hayatımıza büyük darbe vurmuştur. Yayıncılık sektörünü zor duruma sokan bu değişikliğin iptal edilmesi hayati bir zorunluluktur. Lütfen, bu feryadı kulak ardı etmeyin!

Kayıp Kayıt’tan

Alıntımız
Kayıp Kayıt
’tan ve bu defa bir şiir.
Mehmet Can Doğan
’a ait şiirin başlığı:
Haritada Birden Çok Nokta

Bize bir ahlâk / gökyüzünden değil yeraltından / değil sözle ve görüntüyle örülen yalandan / azıcık suskunluktan / bize bir ahlâk.

4 soru: Mehmet S. Fidancı

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi okuru olduğum söylenemez. Zaman zaman ilgimi çeken dosyalar, metinler olduğunda merakımı gidermeye çalışırım.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Birkaç dergiyi takip ederim. Kitap-lık, Hece, Türk Dili, Yitik Söz, Çare, Söğüt gibi. Bunların bir kısmı adresime ulaşan dergiler. Beğenerek okuduğum yazılarla karşılaştığım olur.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Kayıp Kayıt’ta mütemadiyen yazıyorum. En son Yitik Söz dergisine bir şiirle katkı vermeye çalıştım.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Dergilerde metin türü ayrımı yapmam. Şiir, elbette önceliğimdir ancak Kitap-lık’ta bazı eleştirel metinlerle, bir döneme ışık tutan araştırmaları ilgiyle okurum. Hakeza, Hece dergisinin kapsamlı dosya çalışmaları da dikkatimi çeker.

Edebiyat Ortamı kitapla geldi

Edebiyat Ortamı
’nın 91. sayısı
Fethi Gemuhluoğlu
kitabı ekiyle geldi. Ekte, derginin genel yayın yönetmenliğini yapan
Sadık Yalsızuçanlar
’ın imzası var.
Okuyucuya iki ayda bir merhaba diyen 16 yıllık derginin kapağında ülkemizin yaşadığı büyük felaket sebebiyle ‘siyah’ hâkim. Sekiz kişilik yayın kurulundan
Yunus Nadir Eraslan
hazırlamış kapağı. Eraslan’ı
Çırak
adlı hikâye kitabından tanıyorum (Hece Yayınları, 2018).
“Milletimizin başı sağolsun” dileğiyle başlayan 156 sayfalık yeni sayıda, şiir, hikâye, deneme, eleştiri, portre yazıları, söyleşi ve çevirilere yer verilmiş. İlk 42 sayfa şiire ayrılmış. Şiirlerin yarıya yakını çeviri. Şairlerin isimlerini tek tek zikretme imkânım yok. Sadece
Metin Itıok
’u alayım temsili olarak. Dergide kısa ve fakat güzel söyleşiler var. Konuklar,
Murat Güzel, Atakan Yavuz, Mehmet Kahraman, M. Burak Çelik
ve
Fahri Tuna
. Ufarak hikâyeler de var bu sayıda, “Küçük Öyküler” başlığı altında yayımlanmış. Mustafa Uçurum ve Fatma Nur Uysal tarafından kaleme alınmış. 20’ye yakın ‘kitap’ yazısı konularak kitap kurtlarına da davet çıkarmış Edebiyat Ortamı. Dergide kişi ve kitap fotoğrafları dışında fotoğraf yok gibi. Dolu dolu bir sayı olmuş. Emeği geçenlere teşekkürler. Yeni sayıyı merakla bekliyoruz...
Edebiyat Ortamı
’na,
0 312 229 82 44
no’lu telefondan ulaşılabilir.

1987’den beri: Yedi İklim

Gözümün eskilerden âşina olduğu bir dergi
Yedi İklim
. 1987’den beri yolculuğunu sürdürüyor ve 400. sayıya merhaba demesine birkaç ay kaldı. Dergiyi
Ali Haydar Haksal
yönetiyor. Haksal, aynı zamanda derginin sahibi ve yazı işleri müdürü. Takdim yazısında, “Allah (cc) kitabında, Allah haddi aşanları sevmez buyurmuştur” hatırlatması yapılan dergi
Hasan Aycın
’ın artık klasikleşmiş hâle gelen bir ‘çizgi’ çalışmasıyla açılıyor. Aycın’ın yanısıra
Hilal Özdemir
de çizer olarak katkı sunmuş son sayıya. Yedi İklim için ‘şiir dergisi’ desek abartmış olmayız. Nisan ayında çıkan 397. sayıda şiirleri yer alan şairler, Nurettin Durman, Arif Ay, Yeprem Türk, Ethem Erdoğan, Hatice Çay, Erkan Kara, Mehmet Sertpolat, Ahmet Bulut, Halil İbrahim Peşmen, Esmanur Güner, Taha Tayyip Karaaslan, Metin Kaplan, Ferda Nayir, Eylül Özlem Öz ve Önder Öztürk. Dergide
İmam Şafiî
divanından şiirler de yer alıyor. 20’ye yakın yazar da hikâye, deneme, inceleme yazılarıyla katkı sağlıyor dergiye. Yarım asıra yaklaşan bir yürüyüşün adı Yedi İklim, kararlı bir duruşun. Katkı sağlayan herkes takdiri hak ediyor.
Yedi İklim
’e,
0 216 352 49 77
no’lu telefondan ulaşılabilir.

#Dergilik
#Edebiyat
#PTT Kargo
#Kayıp Kayıt
#Yedi İklim
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