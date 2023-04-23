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İsmail Karakurt

’tan ödünç aldım.

Mehmet S. Fidancı

yönetimindeki

Kayıp Kayıt

’ın mart-nisan sayısını ikiye ayırdım:

Siyah

ve beyaz. İlk bölümde

siyah

sayfalara dizilmiş bembeyaz şiirler var. Harfler inci taneleri gibi zemine dağılmış... Kapakta küllerinden yükselen bir kaknüs. Derginin abonelik ve satış gelirinin depremzedelere bırakılması sevindirici. Yeni sayıda yer bulan şiirler arasında en ziyade

Mehmet Aycı, Cengizhan Orakçı

ve Mehmet S. Fidancı’nınkileri beğenerek okudum. Diğer şairler, Şenol Korkut, Faruk Uysal, Aydoğan Kara, Çağatay Uslu, Mehmet Can Doğan ve İsmail Karakurt. Çeviri şiir Edward Estlin Cummings’in. Beyaz sayfalara geçtiğimizde denemeler, hikâyeler, fotoğraflar karşılıyor bizi. Denemelerin altında imzası olanlar, M. Can Doğan, Hasan Atik, İbrahim Tökel ve Çağatay Uslu. Bu sayıda biri İranlı hikâyeci Zoyâ Pîrzâd’a ait olmak üzere sekiz hikâye yer alıyor.

Mehmet Aycı

“Dağdan Dağa Urgan Gerilmez” başlıklı çalışmasıyla,

Usame Sarıtaş

da “

Arşivden

”le okuyucu karşısında. Fotoğraflarda

Selçuk Azmanoğlu