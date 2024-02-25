Ankara’da hazırlanan Kayıp Kayıt’ın 19. sayısı yayımlandı. Mehmet S. Fidancı yönetimindeki dergi, alışık olduğumuz klasik kapakla çıktı. Arka kapağı bir Selçuk Azmanoğlu fotoğrafı süslüyor. Şair İbrahim Yolalan’ın şiirinin başlığını yazımın başlığı yaptım. Deneysel yanı ile öne çıkıyor şiir. İsminden son dizesine kadar üzerinde düşünülüp tartışılacak bir çalışma ortaya koymuş şair. Bakalım bu şiir hakkında neler konuşulacak yahut konuşulacak mı? İkinci sayfadaki ‘giriş’ yazısında ilerlemelerden bahsedilerek, “... insan olma bilincinin oldukça aşağıda kaldığı çok açık bir hakikat” deniliyor. Yazıda ayrıca edebiyatın yaşanılanları kayda geçirme ve maskeleri düşürme zorunluluğuna dikkat çekiliyor. On üç şairden on altı şiir yer alıyor bu sayıda. Bunlardan iki tanesi öne çıkıyor. Yolalan’ın şiirinden bahsettim. İkincisi ödüllü bir şiir: Savaş/II. Şairi Furkan Şuözer. Bir de Edward Estlin Cummings şiiri var. Faruk Uysal çevirisiyle sunulmuş okuyucuya. Kayıp Kayıt’ın hikâyecileri Sema Bayar, Müzeyyen Güven Alver, Hatice Günday Şahman, Emame Akman Harmancı ve Muhsine Arzu. Mustafa Kurt hoca, Yazma Arzusu’na devam ediyor. Çok renli bir hayatı olan Tosun Bekir Bayraktaroğlu’nun Söylemeden Söylemek kitabındaki şiirler, Mehmet Aycı tarafından inceleniyor. Fatih Yerdemir’in yazı konusu Felek!. Ayşe Hicret Aydoğan’ın Hece’den çıkan -ilk- kitabını Tuba Dere ele almış. Bu sayıya katkı sağlayan diğer isimler, Nesibe Erkalan Çakır, Esra Çimen Karayürek, Cemal Kurnaz ve İsa Koyuncu. Edebiyat dergisine, kayipkayitdergi@ gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.





Değinmeler...

Bazen, sıkıntıya düştüğünde sadece şiir okumak gerek diye hissediyor insan. Bir şiir okur, geçersin. Sadece okursun. Bu duygularla, 22 yaşındayken veremden hayatını kaybeden (1942) Zonguldaklı şair Rüştü Onur’dan sevdiğim bir şiiri alıntılayacağım. Başlığı Memnuniyet. Şöyle: Benden zarar gelmez / Kovanındaki arıya / Yuvasındaki kuşa; / Ben kendi halimde yaşarım / Şapkamın altında. / Sebepsiz gülüşüm caddelerde / Memnuniyetimden; / Ve bu çılgınlık delicesine / İçimden geliyor. / Dilsiz değilim susamam / Öyle ölüler gibi / Bu güzel dünya ortasında.





Kayıp Kayıt’tan: İyi edebiyat metinleri muhakkak özgün ve etkileyici ifadeler, güzel cümle veya dizeler içerirler; ancak onlara indirgenemezler. Günümüz metinlerinin en büyük sorunu, ele aldığı konuyu yüzeysel biçimde ifade eden aforizmalara bulaşmış olmasıdır. İyi edebi metinler aynı zamanda uzun soluklu, okudukça açılan ve derinleşen metinlerdir. Mustafa Kurt





Filistin aşkına...

Her sayısında okuruna bir kitap hediye eden Edebiyat Ortamı, raflardaki yerini aldı. Yayın yönetmenliğini Sadık Yalsızuçanlar’ın yaptığı derginin bu ayki ikramı Tufan Erbarıştıran’ın Küçürek Öykülerin Büyük Dünyası adlı kitabı. Derginin kapağında Ali Ulvi Birkardeşler’in görsel çalışması ve altı yazarın ismi var. Bunlar, Ali Emre, Alper Tan, Ali K. Metin, Ali Sali, Faizulla Toltay ve Yağmur Alankuş. Derginin 96. sayısına Filistinli şairlerin -çeviri- şiirleri de alınmış. Bu şairlerden bazıları Mahmud Derviş, Mürid el-Bergusi, Refaat Alareer, Semih el Kâsım, (Samih Al Quasim de var!) Fedva Tukan ve Hanan Awwad. Dergide Romalı şair Publius Vergilius Maro’dan Hacer Mete’nin çevirdiği bir şiir de yer bulmuş. Ali Sali’nin üç şiirle yer aldığı dergiye on altı şair daha çalışmalarıyla katılmış. Ali Emre’nin yazısının başlığı Filistin: Cennetin Avlusuna Düşen Gürbüz Işık. Mehmet Cemal Öztürk, Filistin’deki tekke ve türbeleri yazmış. Mehmet Şeker, bir hikâyeyle katılmış bu sayıya. Dergide dört şöyleşi var. İlkinde şair İbrahim Yolalan cevaplamış soruları. İkincisinde Ahmet Şen’le konuşulmuş. Üçüncü konuşma Şeyma Subaşı ve son konuşma da tiyatrocu Deniz Dadele ile yapılmış. 42 ismin daha Filistin ağırlıklı yazılarla destek verdiği 176 sayfalık dergiye, edebiyatortami@ gmail.com e posta adresinden veya 0 312 229 82 44 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Direniş Edebiyatı

İki ayda bir yayımlanan kitap dergisi Okur, 35 sayıya ulaştı. Yönetmenliğini M. Lütfi Arslan’ın editörlüğünüyse Yusuf Temizcan’ın yaptığı derginin kapağından şu anons yapılmış: İçeride 219 kitap var. Ayrıca üç konu çıkarılmış kapağa. Soruşturma-2023’ün Yıldız Kitapları, Dosya-Kelimelerin Cephesi: Direniş Edebiyatı ve Söyleşi- İsmail Kara: Türkiye Kendisini Taşımakta Zorlanıyor. Kadın yazarlarıyla dikkat çeken Okur’un takdiminde derginin 8. yılına girdiğinden bahsedilerek, okura ve dergiye destek veren herkese teşekkür ediliyor. 80 sayfalık dergi, Kitap Haberleri’yle açılıyor. Rümeysa Betül Tuncay, Huzur’un eleştirel basımını irdelemiş. Kâmil Büyüker’in yazısının başlığı, “Hasret Yüklü Kelimeler, Rikkatli Satırlar.” Can Ahmet Çelik, geçtiğimiz yıl beyazperdeye uyarlanan bazı kitapları yazmış. Sevde Yaşar Çimen’in ele aldığı eserse Müjgan. Rümeysa Betül Tuncay’la Kübra Ramazan Kaya’nın birlikte hazırladığı dosyanın konusu direniş edebiyatı. Bu sayıınn dikkat çeken konuşması Resimli Cumhuriyet Din Kitabı merkezli olarak İsmail Kara’yla yapılmış. Diğer söyleşi konukları Büşra Çelik, Sema Bayar ve Faruk Akhan. 30 ismin daha yazılarıyla katkı verdiği kitap okurunun sesine, okur@ okurdergisi.com e posta adresinden ulaşılabilir.





4 Soru Funda Özsoy E.

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Pek diyemeyiz; yıllar öncesine kıyasla daha az dergi okuyorum çünkü. Bir vakitler yirmili yaşlarımın okuma iştahı ile taşra dergilerini dahi takip ederdim. Şimdi ise okuma hakkımı daha ziyade günümüz yazarlarının kitaplarını okumaktan yana kullanıyorum.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Var birkaç tane. Daha ziyade yazdıklarımla katkı sağladığım ve zamana yenilmemiş dergiler bunlar. Ama bazen takip etmediğim halde muhteşem özel sayılar hazırlayan dergiler oluyor ki, takip etmediğim halde dergilerin o sayılarını alıp saklıyorum.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

En son şubat ayında Varlık ve Türk Edebiyatı dergilerinde birer yazımla yer aldım.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Dergilerde dosya çalışmalarını önemserim. Türk Edebiyatı dergisinin 600. sayısı olan Ekim 2023 sayısı Cumhuriyetimizin 100. Yılı dolayısıyla özel olarak hazırlandı ki, çok boyutlu, çok hacimli; 824 sayfalık bu sayı mutlaka arşivlerde yer almalı. Hece dergisinin 2023 yılında hazırladığı Sait Faik ve İsmet Özel sayıları da hazine değerinde.



