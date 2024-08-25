Dergilik'te bu hafta: İhsan Deniz Yedi İklim'de

Yedi İklim, 412. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Ali Haydar Haksal yönetimindeki derginin bu ayki dosya konuğu/konusu şair İhsan Deniz. Sunuşta, şiir geçmişimize bir bakış yapılıp Deniz dosyasına dikkat çekiliyor ve “Şiirimiz kesintisiz bir nehir olarak akmaya devam ediyor” deniliyor. Hasan Aycın, Mükerrem Mert ve Zeynep Hilal Özder, birer çizgiyle dergide. Yedi İklim’in şairleri, Ali Günvar, Alper Gencer, Osman Serhat Erkekli, Arif Ay, Arif Dülger, Ali Asker Barut, İhsan Deniz, Ayşe Altıntaş, Sulhi Ceylan, Yasin Mortaş, Nurettin Durman, Metin Kaplan ve Fatih Demirel. Şair Erkekli’nin şiiriyle devam edeyim: Gençlikteki gibi yazılmıyor dedim Şeref’e / O dedi ki: / Şiir kardeşimizdi bizim; aynı evdeydik / Şimdi arkadaşımız oldu / Dışarı çıkınca rastlıyoruz ona. Deniz dosyası, şairin bir şiiri ve çizer Mert’in çalışmasıyla açılıyor. Ali Günvar, Yılmaz Daşçıoğlu, Arif Ay, Ali Haydar Haksal, Necat Çavuş, Mahmut Babacan, Metin Kaplan, Halil İbrahim Aydın, Aykağan Yüce, Ümit Zeynep Kayabaş, Yunus Berk Üstün ve Mukadder Uçar Beyoğlu dosyaya yazılarıyla katkı veren isimler. Deniz’in Âlim Kahraman’a yazdığı bir mektup da dosyaya eklenmiş. Abdullah Yalın Karadağ’ın söyleşi konuğu tabii ki İhsan Deniz. İsmail Kıllıoğlu, Osman Bayraktar ve Âlim Kahraman bu sayının ‘günlük’ yazarları. Ali Haydar Haksal’ın Filistin yazıları sürüyor. Anılanlar dışında altı ismin daha katkı sağladığı kültür, sanat, medeniyet ve edebiyat dergisine, ahmettahirhaksal@hotmail.com e posta adresinden veya 0216 352 49 77-0535 866 65 58 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Değinmeler...

“Nefretle, öfkeyle, düşmanlıkla, sevgisizlikle yaşıyoruz artık; belli bir kesimimiz değil, birçoğumuz! Maalesef şu değerler sistemine sahip ya da bu değerler sistemine inanan olmak çok şeyi değiştirmiyor; sosyal medyada hepimiz o agresif, hakkaniyetsiz, yıkıcı insan oluyoruz. İnsanlar birbirini tam olarak dinlemiyor, anlaşmaya çalışmıyor, duyduklarının sıhhatini araştırmıyor ama insafsızca hedef seçerek yargılıyor ve infaz ediyor. Böyle devam ederse sosyal medya toplumsal felaketimiz olacak ve hepimiz birden kaybedeceğiz.”

Gökhan Özcan, Bir Linçin Anatomisi başlıklı yazısından.

Yedi İklim’den:

Bir kutuya sığdırmışsın beni sonunda. / Kalbin uğramadığı bir kutuya beni sonunda.. / Bütün bir hatıra sağanağı, irili ufaklı ne / varsa, kıyıda köşede ne kaldıysa.. / Yer bulmuş kendine o unutulmuş kuytuda.

Hiç sesi çıkmamış. Hiç gücenmemiş. Hiç / itirazı olmamış ormana gömülen şiir / yapraklarının da. / ... /

İhsan Deniz, Kutu şiirinden.

4 soru: Yusuf Temizcan

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Elbette diyebilirsiniz. 20 yılı aşkın bir zamandır elime geçen, önüme düşen her konudan dergiyle ilgilendim. Dergilere çok vakit ayırdım. Bazılarında yazdım, bazılarında editörlük yaptım. Şimdilerde Okur kitap dergisi ile ilgileniyorum. En az üç dergiye abone olma alışkanlığını da uzun süredir sürdürüyorum.





2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Genç, Notos, Hece, Artdog, Nihayet ve Post Öykü dergilerini düzenli takip ederim. Bunların dışında ara ara baktığım çok fazla dergi var. Yurt dışı seyahatlerimde dergi satılan yerlerde vakit geçirmeye çalışır, yerel dergileri incelerim.





3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Okur dergisi ile sekiz yılı aşkın bir zamandır meşgulüm. En son Post Öykü’ye yazı vermiştim.





4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Çok fazla var. Hangisini söylesem diğerine haksızlık gibi olacak... Bir dönem çıkan K dergisindeki biyografi yazılarını unutamam, bir de efsane kitap dergisi Matbuat’ı arada açar okurum hâlâ. Nihayet’in bazı dosyaları (kütüphane, belediyelerin kültür faaliyetleri gibi) aklıma geliyor.

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Bir Gülümseme Denemesi

Türk Edebiyatı’nın, 610. sayısı yayımlandı. İmdat Avşar yönetimindeki 80 sayfalık derginin yazıişleri Enver Uğur Aykol’a emanet. Yazımın başlığını Orhan Tepebaş’tan ödünç aldım. Tepebaş, Serap Kadıoğlu’nun Eksik Gamze’sini tahlil eden derinlikli bir metin kaleme almış. Her iki şaire de selâm olsun. Kitaplık bölümünün diğer yazarları Çolpan Ay, Enver Aykol, Cemile Görhan ve Hasan Uludağ. Kapağa Elif Naci çizimi, beş yazar ve Sinan Yaman’ın Maria İvanics’le yaptığı konuşmanın anonsu konulmuş. Konu Macar Türkolojisi. Şiir bahsine Mehmet Aycı’dan alıntıyla başlayayım: Sana bir şey söylüyor eğil uçurumuna / Tenindeki bulutlar sana bir şey söylüyor / Çığlık çığlığa söylüyor sessizliğin içinde / İnandığında varsın kendini doğurmaya. Nazım Payam, M. Ali Köseoğlu, Nuray Alper, Hüseyin Akkaya, Ali Uğur Gündem, Muzaffer Fehmi Şakar ve iki şiiriyle Reşad Mecid bu sayının diğer şairleri. Hikâyecilerse Salim Nizam, Ayşe Göktürk Tunceroğlu, Seda Nida Demir, Fatih Selvi, Dilek Altundağ ve Özge Korkmaz (hikâyesi dokunaklı bir notla bitiyor!). Lütfü Şehsuvaroğlu, Peyami Safa’yı, A. Yağmur Tunalı’ysa, Ahmet B. Ercilasun’u konu alan birer metin kaleme almışlar. Yusuf Alparslan Özdemir’in Eleştiri Notları’nı okumadan geçmemeli. Anılanlarla birlikte altı ismin daha makale, poetika yazıları ve denemeleriyle katkı sağladığı fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0212 527 50 32-0212 526 16 15 no’lu telefonlardan ulaşılabilir.

Yeni Türk dizileri

116 sayıya ulaşan Nihayet, dindar-seküler ilişkisi ekseninde ‘yeni Türk dizileri’ni gündemine alarak, gözden kaçan yönleri okuruna ulaştırmaya çalışmış. Ahmet Murat Özel yönetimindeki dergide, kapağa ‘dizi kahramanları’ kolajı konulup, dört isim anonslanmış. Dosya, Kübra Kuruali ve Aleyna Ayan’ın Mehmet Emin Balcı’yla yaptığı söyleşiyle başlıyor. “Artık homojen bir mahalle yok” diyor Balcı. İkinci söyleşinin konuğu sürpriz oldu benim için: Mustafa Kutlu. Kutlu’yla Sevda Dursun konuşmuş. Dursun, Faruk Turgut ve Mesut Uçakan’la da birer konuşma gerçekleştirmiş. “Ölçüleri tutturamadılar” diyor Uçakan da. Fotoğraflarda Sedat Özkömeç imzası var. Son konuk Selçuk Aydemir. Aydemir’le Aleyna Ayan söyleşmiş. Dizilerde Din Meselesi’ni Mesut Bostan yazmış. Cihan Aktaş’sa soruyor: “Evrenin İkizi” Bir Dizi Olabilir mi? Ahmet Murat’ın yazı başlığı, Kızıl Goncalar’ın Klişeleri ve Yenilikleri. Hilal Çelenk’se dizi filmlerle içerikleri hakkında bir metin kaleme almış. Sinemaya, televizyona ve yeni Türk dizilerine ilgisi olan herkesin okuması gereken bir dosya olmuş; Nihayet! Dosya haricinde, Hayat Memat ve Kültür Atlası başlıkları altında on üç imzanın daha emek verdiği dergiye, iletisim@nihayet.com.tr e posta adresinden veya 0 212 467 65 07 no’lu telefondan ulaşılabilir.







