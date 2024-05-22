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Devlet Tiyatroları'nda seyirci sayısı arttı

04:00 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:57 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen Konya 16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başladı. Törene katılan DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı, göreve geldiği günden bu yana DT’yi daha ileri götürmek için ekip arkadaşlarıyla aralıksız çalıştığını söyledi. DT’de seyirci sayısını artırmayı, Türkiye’nin her bölgesinde daha çok seyirciye ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Karadağlı, “Amerika ve İngiltere’ye daha önce turne yapmamışız. Benim de hayalim Amerika’ya ve İngiltere’ye çok güzel bir Türk müzikalini götürmek, orada sahnelemek. Çünkü çok güzel oyunlarımız var. Önceki yıla kıyasla seyircimiz yüzde 25 artmış durumda. Yeni sezonun repertuvarı için de çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde büyük Anadolu turnesine çıkacağız” dedi.

YENİ SAHNELER AÇILIYOR

Sahne sayısını artırma çabalarına işaret eden Karadağlı, “Zaten ben geldiğimden beri yaklaşık 4 ya da 5 yeni sahnemiz oldu. Daha önce Konya’ya gelişimde Belediye Başkanımız ile konuştuğumda o da bir arsa vermeyi taahhüt etti. Konya bu vesileyle bir sahneye daha kavuşacak. Devlet Tiyatroları durmuyor. Hedefimiz her yıl bir önceki yılı geride bırakmak, daha iyi sonuçlar elde etmek, daha çok seyirci sayısına ulaşmak, daha iyi repertuvar hazırlamak. Sürekli ileri doğru gitmeye çalışıyoruz. Bütün çabamız bunun için” diye konuştu.


#Aktüel
#Tiyatro
#Devlet Tiyatroları
#Tamer Karadağlı
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