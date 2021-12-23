Hayat Dijital Dergicilik Okulu yeni editör adaylarını arıyor Başvurular başladı
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'Dijital Dergicilik Okulu' yeni editör adaylarını arıyor: Başvurular başladı

Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen "Dijital Dergicilik Okulu"na başvurular başladı. Düşünebilen, araştırma yapabilen, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üretebilen bir genç neslin yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlere başvurular, 15 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dijital Dergicilik Okulu yeni editör adaylarını arıyor: Başvurular başladı
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Dijital ortamda sürdürdüğü eğitimlerle yeni editörler, yeni genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırma amacıyla başlatılan okula, "dijitaldergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek. Düşünebilen, araştırma yapabilen, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üretebilen bir genç neslin yetişmesine katkı sağlamak hedefiyle gerçekleştirilen eğitimlere başvurular, 15 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.

Altı ay sürecek

Eğitimlere katılmaya hak kazanan öğrenciler, yüz yüze ve çevrim içi olarak 6 ay boyunca 60 saat eğitimden geçerek kendi dergilerini yayımlayabilecek. Online atölyelerin yanı sıra çeşitli iletişim araçları ile öğrenciler Genç Yazar ekibiyle 7/24 mentör desteği sağlanacak. Okul kapsamında bugüne kadar içerik hazırlama, tasarım, editörlük, tashih gibi verilen eğitimler neticesinde 210 genç editör unvanı kazanırken, 370'ten fazla dijital dergi okurların beğenisine sunuldu.

  • Aynı zamanda 800'den fazla genç, sağlık, edebiyat, eğitim, kültür ve sanat alanlarında eser üretti ve eserlerini bir dergide yayınlama fırsatı buldu. Bu kapsamında 6 bin 956 sayfa içerik üretimi sağlandı.

Usta yazarlardan eğitim

Usta yazar, şairler tarafından verilen eğitimlerinin yanısıra, Genç yazar, şair ve dergicilerin mentörlüğünde verilen eğitimler aynı zamanda bir akran öğrenimi sağlıyor. Sosyal sorumluluk kapsamında yapılan bu eğitim faaliyetlerinde eğitimci olarak görev almak isteyenler de "www.dergicilikokulu.com" adresinden başvuru yapabilir.
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