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Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan hakim dosyadan çekilmek için dilekçe verdi

Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın hakimi dosyadan çekilmek için dilekçe sundu. Dilekçede “Bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım” ifadelerine yer verildi.

14:26 - 7/06/2024 Cuma
IHA
Dilan Polat- Engin Polat davasında flaş gelişme
Dilan Polat- Engin Polat davasında flaş gelişme
Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı.
Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ‘azmettirme' suçundan cezalandırılması istenen davanın ilk duruşması 25 Nisan günü Küçükçekmece Adliyesi'nde görülmüştü. Hakim görülen ilk duruşmada verdiği ara kararda dosyasının İstanbul Adliyesi'nde bulunan çete dosyasıyla birleştirilmesine karar vermişti. Öte yandan görülen ilk duruşmanın ardından davanın müştekisi Banu Parlak ise şikayetinden vazgeçmişti.

Dosyayı inceleyen İstinaf Mahkemesi, verilen birleştirme kararını bozdu. Yaşananların ardından Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu.

Dilekçede
“3 Haziran günü duruşma salonu ile kalem arasındaki koridorda sanık Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşire sorduğu belirtildi. Dilekçenin devamında “Avukat Hüseyin Kaya dosya hakkında bir şeyler söylemek istediğini, tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen üst haddin neyi ifade ettiğini sorduğunda kendisine yasada yazdığını beyan etmemden sonra taleplerinin reddedildiğini, yazılması gereken müzakerelerin yazılmadığını beyan ederek odamda görüşmek istediğini belirtmesi karşısında ‘hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi' beyan ettim. ‘Yapacak bir şey kalmadı sizi HSK‘ya şikayet edeceğim' dedi. Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim”
ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın aynı mahkemeye iadesine ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı: Cezaevine giderken söylediği ilk sözler adliyeyi inletti

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat ve beraberindeki 18 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında karar çıktı. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak 19 saat süren işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine giderken söylediği sözler adliyeyi inletti... Peki, Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezası belli oldu mu? Dilan Polat ve Engin Polat ne ceza alacak, cezası ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...


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43 dakika önce
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