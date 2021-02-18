Hayat Dilek Hemşirenin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor
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Dilek Hemşire’nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor

Dilek Hemşire’nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor

Küçükçekmece Belediyesi, koronavirüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan yaşamını yitiren Hemşire Dilek Çetin Akçabelen’in adını, oturduğu Gültepe Mahallesi’ndeki parka verdi.

Haber Merkezi İHA
Gültepe Hemşire Dilek Çetin Akçabelen Parkı
Gültepe Hemşire Dilek Çetin Akçabelen Parkı

Henüz 30 yaşındaydı Dilek Çetin Akçabelen. 10 yıl boyunca İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (EAH) önce yoğun bakım, ardından ameliyathane hemşiresi olarak yüzlerce hastaya şifa verdi. Hemşirenin en çok istediği şey ise anne olmaktı. Ancak 34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalandı. Durumu hızla kötüleşince bebeği sezaryenle alındı. Oğlunun kokusunu dahi alamadan yoğun bakıma kaldırıldı ve 47 günlük yaşam mücadelesini 31 Mayıs’ta kaybetti.

  • Dalış, yamaç paraşütü, doğa aşığı olan, hastanede iş arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen Dilek Hemşire’yi unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, Gültepe Mahallesi Er Sokak üzerinde bin 163 metrekare alandaki parkın adını Hemşire Dilek Çetin Akçabelen Parkı yaptı. İçerisinde çocuk oyun alanı, fitness ve oturma alanları bulunan parkın yeni ismi, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Oğlunu birkaç saniye görebilmişti: Dilek hemşireden acı haber geldi
FOTOĞRAF 18
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Yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan Dilek Akçabelen, 10 yıl boyunca gece gündüz demeden yüzlerce hastaya şefkat eli oldu. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dilek hemşire, üç yıl önce 28 Nisan’da mobilya tasarımcısı Tansu Akçabelen’le nikah masasına oturdu. Dalış, yamaç paraşütü, doğa aşığı olan, hastanede sempatisiyle herkes tarafından sevilen genç kadın hamile olduğunu öğrendi. Kovid salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı. Dilek hemşire, birkaç hafta sonra bebeğini kucağına alma hayaliyle ona giysiler seçti, odasını hazırlamaya başladı. Ancak bu mutluluğa Koronavirüs gölgesi düştü.
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30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı.
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Nefes darlığı da eşlik edince yatırıldı ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. 2.5 kilo ağırlığında dünyaya getirdiği oğlunu sadece uzaktan, o da birkaç saniyeliğine görebildi.
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Eşi, kardeşi, anne babasıyla görüntülü konuşma yaptı, bebeğini videoda da gördü. Her şey yolunda görünüyordu, “5 gün sonra çıkacağım hastaneden diyecek kadar iyimserdi. Ancak sezaryenden sonra hem lohusalık hem de izole odada tek başına yatmanın yarattığı travma ile ağlama krizleri başladı. Durumu hızla kötüleşti ve doğumunun ertesi günü uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı.
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Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Dünyaya getirdiği bebeğini bile kucağına alamayan hemşire için Sağlık Bakanlığı da devreye girdi. Ancak tüm aramalara uygun donör bulunamadı. Durumu kötüleşen Dilek hemşirenin bugün beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi
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Oğlunu birkaç saniye görebilmişti: Dilek hemşireden acı haber geldi
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.


"Sağlık neferlerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Dilek Akçabelen’i minnetle andıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yüzlerce hastaya şifa olmuş, sağlık neferimiz Dilek Hemşire’yi 30 yaşında, bebeğine doyamadan kaybettik. Yakın çevresinden öğrendiğimiz kadarıyla doğa aşığı bir kızımızdı. İlçemizde yaşamış Dilek Hemşire’nin adını kendi oturduğu mahallesinde bir parkta yaşatmak istedik. Kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz” diye konuştu.

Dilek Hemşire tutunamadı
KORONAVİRÜS
Dilek Hemşire tutunamadı

Dilek hemşirenin adı yıllardır çalıştığı ameliyathanede ölümsüzleşti
OYNAT 01:55
Dilek hemşirenin adı yıllardır çalıştığı ameliyathanede ölümsüzleşti
Koronavirüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan yaşamını yitiren hemşire Dilek Çetin Akçabelen adı yıllardır görev yaptığı ameliyathaneye verildi.

Dilek hemşirenin çocukluk arkadaşı ve onunla bir süre aynı ameliyathanede çalıştıktan sonra Aile Hekimliği hemşiresi olarak gebeliğinin takibini de gerçekleştiren meslektaşı Kübra Vural Fırat, onu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Fırat, Tunç bebeğin aşı takiplerini de kendisinin yürüttüğünü söyleyerek şunları anlattı: Tunç bebeğin daha yeni 2 aylık aşısını yaptık. Ama Dilek yok, bebeğin aşıya baba ve babaanne ile gelmesi beni çok yaraladı. Sisteme girerken arkadaşımın 'vefat' yazısını görmek de kahrediyor. O kadar güzel bir bebek ki, Rabbim annesinin ömrünü ona versin, güzel bir kaderi olsun inşallah.'


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