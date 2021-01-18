Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşın kapısındaki karı küredi

Musikişinas bir Kazasker: Mustafa İzzet Efendi

Devlet adamlığı ve hattatlığıyla Osmanlı tarihinde önemli bir yere sahip olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi, musiki alanında da oldukça yetenekli bir sanatçıydı. Mustafa İzzet Efendi'nin, sesinin gür ve güzel olduğunu ve çok sayıda bestesi bulunduğunu Kuveyt Türk Kültür Yayınları'ndan çıkan “Ayasofya'nın Nişânesi - Kazasker Mustafa İzzet' isimli kitaptan öğreniyoruz. Mustafa İzzet Efendi'nin musiki alanındaki müktesebatı ne yazık ki hatları kadar bilinmemektedir. Halbuki İzzet Efendi'nin sanat sahasında ilk meşgul olduğu alan musikidir.

