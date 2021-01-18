Hayat Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşın kapısındaki karı küredi
AKTÜEL

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşın kapısındaki karı küredi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşın kapısındaki karı küredi

Daha önce makam aracını satarak ihtiyaç sahibi çocuklara yaptığı yardımlarla bilinen Dilovası Belediye Hamza Şayir, bu kez de eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi. Başkan Şayir o anları sosyal medya hesabından "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi" notuyla paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hamza Şayir, kar kürediği anları Twitter hesabından paylaştı.
Hamza Şayir, kar kürediği anları Twitter hesabından paylaştı.

Makam aracını satıp elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu sefer de eline kürek alıp vatandaşın kapısındaki karı küredi. Başkan Şayir o anları sosyal medya hesabından, "Bir komşumuzun kapı küreme işine yardımcı olmak güzeldi. Birlikte #YükselenŞehirDilovası" notuyla paylaştı.

BİRİKEN MAAŞINI ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK DAĞITMIŞTI

Öte yandan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, seçildiği günden bu yana biriken maaşını öğrencilere burs olarak dağıtmıştı. Başkan Şayir, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak ilk önceliği eğitime desteğe veriyoruz. Çünkü gençlerimize değer veriyoruz. Dilovamızın eğitimin üzerinde yükselen şehir olacağını biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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