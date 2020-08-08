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Diplomat kedi Palmerston emekli oldu: Kendime vakit ayırmak istiyorum

İngiltere Dışişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu Ofisi'nin kedisi ve sosyal medya fenomeni olan Palmerston’un, "ilgi odağından uzaklaşmak ve kendisine daha fazla vakit ayırmak için" için dört yıllık hizmetinin ardından emekli olduğu açıklandı. Siyah-beyaz kedinin ağzından yazılan mektupta, şu anda "Yabancı devlet görevlilerinin konuşmalarına kulak misafiri olmak" yerine ağaçlara tırmanmakta olduğu ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
​Diplomat kedi Palmerston emekli oldu.
​Diplomat kedi Palmerston emekli oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı 4 yıldır farelerden korumakla görevli olan Palmerston’un emekli olduğu açıklandı. Palmerston, Bakanlığın daimi müsteşarı Simon McDonald'a kendi adına gönderdiği mektupta, "ilgi odağından uzakta" olmak ve kendisine daha fazla vakit geçirmek istediğini açıklayan bir mektupta durumu resmileştirdi.

18 yıldır Ayasofya’da yeniden meşhur oldu: Cemaat dünyaca ünlü kedi Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor
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18 yıldır Ayasofya’da yeniden meşhur oldu: Cemaat dünyaca ünlü kedi Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor

Ağaçlara tırmanarak kendisine vakit ayırıyor

NTV'nin haberine göre; Twitter’da yayımlanan ve iki pati iziyle imzalanmış bir mektupta, "Cepheden uzakta hayatı rahat, daha sessiz ve daha kolay buldum. Ağaçlara tırmanmaktan, ve kırsaldaki yeni evimde vakit geçirmekten mutluyum. Dünyanın her yerinden diplomatlarla tanışmaktan mutluluk duydum ve bu etkilşimde İngiltere’deki en iyi pençesini göstermekten gurur duyuyorum. Dört ayaklı ve kürklü olanların bile ülkemizin küresel çabalarında önemli bir rol oynayabileceğini gösterdim" ifadeleri kullanıldı.

Ayasofya'nın bekçisi Gli
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Ayasofya'nın bekçisi Gli
Ayasofya'nın demirbaşı Gli, 2004 yılından beri bu kutsal mekanın bekçiliğini yapıyor. Ayasofya'ya gelenler onu görmeden ayrılmadığı gibi onun için gelenler dahi oluyor. Ayasofya'nın cami olmasıyla Gli'ye ne olacağı merak konusu oldu. Gli, halinden gayet memnun. Ayasofya Camii halıları üzerinde miskin miskin yatıyor.

E-5'te kedi kurtarma operasyonu: Sol şeritte giderken durup kediyi arabasına aldı
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E-5'te kedi kurtarma operasyonu: Sol şeritte giderken durup kediyi arabasına aldı
D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • İngiltere’nin en uzun süreli Dışişleri Bakanı olan Lord Palmerston'ın (1830-1865) adını taşıyan Palmerston, 2016 yılında Battersea kentinde sokaktan kurtarıldı.

Pek çok arkadaşı vardı, ancak bazen yakınlardaki Başabakanlık Ofisi’nin kedi memuru Larry ile arası limoniydi. İkilinin bazen İngiliz başbakanının evinin dışındaki sokakta kavga ettiği görülürdü.

Vali Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi 'Gli' ile paylaşım yaptı
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Vali Ali Yerlikaya Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi 'Gli' ile paylaşım yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin meşhur kedisi Gli ile ilgili paylaşım yapıp, 'Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin' ifadesini kullandı.


Meslektaşları tarafından özlenecek

Öte yandan meslektaşları Palmerston’ı özleyeceğini açıkladı. Dışişlerine bağlı Diplomatik Akademi yöneticisi Jon Benjamin, "Palmerston’a emeklilik hayatında mutluluklar dilerim. Bir keresinde masamın yanına biraz çiğnenmiş ölü bir fare bırakmıştı. Pek sevinmemiştim ama burada çok özlenecek" dedi.

Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin meşhur kedisi ’Gli’ camiyi ziyarete gelenlerden büyük ilgi görüyor.
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Ziyaretçiler kedinin fotoğrafını çekmek için adeta birbirleriyle yarışıyor.
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Gli, 2004 yılında Ayasofya'da dünyaya geldi.
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ABD eski Başkanı Barack Obama’nın onu sevmesiyle bir anda hem ülkemizde hem de dünya gündemine yerleşen Gli şu anda 16 yaşında.
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Aslında ismi Gri’ydi ama şaşı olduğunu fark edince şakayla ismi Gli’ye döndü.
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Gli için acaba içinde bir imparatoriçe mi yaşıyor diye düşünebilirsiniz.
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Duruşuyla bakışıyla hakimiyetiyle çok farklı bir kedi.
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Gli’nin Ayasofya kültür envanterinde yer alıyor.
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İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:
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Dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi unvanına sahip olan Ayasofya'nın sevimli bekçisi Gli'nin birbirinden sevimli halleri
Ayasofya'nın kedisi olarak bilinen dünyaca ünlü Gli, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Sevimliliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gli ile fotoğraf çekinmek için vatandaşlar adeta sıraya giriyor. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret eden herkesin gözü meşhur kediyi ararken, bulanlar da cep telefonlarına sarılıyor. Gli, “dünyada en fazla fotoğrafı çekilmiş kedi" unvanını elinde bulunduruyor. İşte Gli'nin birbirinden sevimli halleri:
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