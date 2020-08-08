Diplomat kedi Palmerston emekli oldu: Kendime vakit ayırmak istiyorum

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nı 4 yıldır farelerden korumakla görevli olan Palmerston’un emekli olduğu açıklandı. Palmerston, Bakanlığın daimi müsteşarı Simon McDonald'a kendi adına gönderdiği mektupta, "ilgi odağından uzakta" olmak ve kendisine daha fazla vakit geçirmek istediğini açıklayan bir mektupta durumu resmileştirdi.

GÜNDEM 18 yıldır Ayasofya’da yeniden meşhur oldu: Cemaat dünyaca ünlü kedi Gli'nin fotoğrafını çekmek için birbiriyle yarışıyor

Ağaçlara tırmanarak kendisine vakit ayırıyor

NTV'nin haberine göre; Twitter’da yayımlanan ve iki pati iziyle imzalanmış bir mektupta, "Cepheden uzakta hayatı rahat, daha sessiz ve daha kolay buldum. Ağaçlara tırmanmaktan, ve kırsaldaki yeni evimde vakit geçirmekten mutluyum. Dünyanın her yerinden diplomatlarla tanışmaktan mutluluk duydum ve bu etkilşimde İngiltere’deki en iyi pençesini göstermekten gurur duyuyorum. Dört ayaklı ve kürklü olanların bile ülkemizin küresel çabalarında önemli bir rol oynayabileceğini gösterdim" ifadeleri kullanıldı.

OYNAT 00:00 Ayasofya'nın bekçisi Gli Ayasofya'nın demirbaşı Gli, 2004 yılından beri bu kutsal mekanın bekçiliğini yapıyor. Ayasofya'ya gelenler onu görmeden ayrılmadığı gibi onun için gelenler dahi oluyor. Ayasofya'nın cami olmasıyla Gli'ye ne olacağı merak konusu oldu. Gli, halinden gayet memnun. Ayasofya Camii halıları üzerinde miskin miskin yatıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:46 E-5'te kedi kurtarma operasyonu: Sol şeritte giderken durup kediyi arabasına aldı D-100 karayolunu kesen bir kadın sürücü yolda mahsur kalan bir kediyi kurtararak aracına aldı. Metrobüs yolcusunun da dahil olduğu kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İngiltere’nin en uzun süreli Dışişleri Bakanı olan Lord Palmerston'ın (1830-1865) adını taşıyan Palmerston, 2016 yılında Battersea kentinde sokaktan kurtarıldı.

Pek çok arkadaşı vardı, ancak bazen yakınlardaki Başabakanlık Ofisi’nin kedi memuru Larry ile arası limoniydi. İkilinin bazen İngiliz başbakanının evinin dışındaki sokakta kavga ettiği görülürdü.

Meslektaşları tarafından özlenecek

Öte yandan meslektaşları Palmerston’ı özleyeceğini açıkladı. Dışişlerine bağlı Diplomatik Akademi yöneticisi Jon Benjamin, "Palmerston’a emeklilik hayatında mutluluklar dilerim. Bir keresinde masamın yanına biraz çiğnenmiş ölü bir fare bırakmıştı. Pek sevinmemiştim ama burada çok özlenecek" dedi.

REKLAM