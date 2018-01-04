Direniş Karatay’ın fragmanı yayınlandı

Dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kösedağ ve döneme damgasını vuran devlet adamı Emir Celaleddin Karatay’ın hayatından bir kesitin özgün bir senaryo ile beyaz perdeye uyarlandığı Direniş Karatay 2018’in en iddialı yapımları arasında yerini alıyor. 9 Mart’ta vizyona girecek olan filmin fragmanı kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Filmin genç oyuncularının da paylaşımı sonrası paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bugüne kadar Türkiye’de çekilmiş en büyük bütçeli savaş filmi olan Direniş Karatay, örgünün merkezine yerleştirdiği baba-oğul hikayesiyle de güçlü dramatik öğeler taşıyor. Gerçek karakterlerin özgün senaryo ile yorumlandığı Direniş Karatay, adının da referans verdiği şekilde bir halkın bağımsızlık için verdiği mücadeleyi, göze aldıklarını, kayıplarını ve umutlarını sinemaya taşıyor.

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Türkiye’de yapımını ilk kez bir üniversitenin üstelendiği yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, Genel Danışmanlığını Serdar Akar’ın yaptığı, senaryosunu Selman Kayabaşı ve Uğur Uzunok’un yazdığı filmde Karatay’ı Mehmet Aslantuğ, Ahi Evran’ı Fikret Kuşkan, Noyan Karakterini ise Yurdaer Okur canlandırıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Alperen Duymaz, Burcu Özberk, Nefise Karatay, Bahadır Yenişehirlioğlu, Volkan Keskin, Cahit Kayaoğlu, Ece Yaşar gibi isimler de yer alıyor.